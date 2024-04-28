Дерево агентства Kazinform появилось на Аллее журналистов в Кокшетау

В Кокшетау появилась Аллея журналистов, на которой есть и дерево агентства Kazinform. В рамках третьей недели республиканской экологической акции «Таза Қазақстан»» акмолинцы посадили деревья и провели субботник, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, более 62 тысяч человек в регионе приняли участие в экологической акции по посадке деревьев. Вместе с активной молодежью вышли неравнодушные жители, представители бизнеса, трудовые коллективы и многие другие.

Фото: акимат Акмолинской области

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов также стал участником акции. Глава региона посадил деревья на аллее воинов-интернационалистов и у монумента «Архар».

— Нужно прививать культуру чистоты. Научить наше подрастающее поколение к бережному отношению к окружающей среде. Где дисциплина — там порядок и победа, — подчеркнул Марат Ахметжанов.

Фото: акимат Акмолинской области

Молодые семьи, недавно ставшие родителями, в этот день вместе с детьми посадили свои именные деревья на аллее «Сәби».

— Этот день останется в памяти нашей семьи. Мы не только посадили деревья, но и своим примером показываем важность экологического воспитания. Старшие дети уже хотят приходить на аллею и ухаживать за своими саженцами, — сказала участница акции Актоты Амиржанова.

А аллея возле Казахского драматического театра в областном центре стала Аллеей журналистов. Теперь каждое издание, а также ветераны журналистики области имеют здесь свои именные деревья. Среди других посажено и дерево агентства Kazinform.

Фото: акимат Акмолинской области

Всего в Кокшетау, по сообщению акимата, в акции приняли участие около восьми тысяч человек. При этом на субботнике было вывезено 3500 м³ мусора.

Фото: акимат Акмолинской области

Фото: акимат Акмолинской области