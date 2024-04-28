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    15:30, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Дерево агентства Kazinform появилось на Аллее журналистов в Кокшетау

    посадка деревьев, субботник
    Фото: акимат Акмолинской области

    В Кокшетау появилась Аллея журналистов, на которой есть и дерево агентства Kazinform. В рамках третьей недели республиканской экологической акции «Таза Қазақстан»» акмолинцы посадили деревья и провели субботник, передает корреспондент агентства Kazinform.

    посадка деревьев, субботник
    Фото: акимат Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, более 62 тысяч человек в регионе приняли участие в экологической акции по посадке деревьев. Вместе с активной молодежью вышли неравнодушные жители, представители бизнеса, трудовые коллективы и многие другие.

    посадка деревьев, субботник
    Фото: акимат Акмолинской области

    Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов также стал участником акции. Глава региона посадил деревья на аллее воинов-интернационалистов и у монумента «Архар».

    — Нужно прививать культуру чистоты. Научить наше подрастающее поколение к бережному отношению к окружающей среде. Где дисциплина — там порядок и победа, — подчеркнул Марат Ахметжанов.

    посадка деревьев, субботник
    Фото: акимат Акмолинской области

    Молодые семьи, недавно ставшие родителями, в этот день вместе с детьми посадили свои именные деревья на аллее «Сәби».

    — Этот день останется в памяти нашей семьи. Мы не только посадили деревья, но и своим примером показываем важность экологического воспитания. Старшие дети уже хотят приходить на аллею и ухаживать за своими саженцами, — сказала участница акции Актоты Амиржанова.

    А аллея возле Казахского драматического театра в областном центре стала Аллеей журналистов. Теперь каждое издание, а также ветераны журналистики области имеют здесь свои именные деревья. Среди других посажено и дерево агентства Kazinform.

    посадка деревьев, субботник
    Фото: акимат Акмолинской области

    Всего в Кокшетау, по сообщению акимата, в акции приняли участие около восьми тысяч человек. При этом на субботнике было вывезено 3500 м³ мусора.

    посадка деревьев, субботник
    Фото: акимат Акмолинской области
    посадка деревьев, субботник
    Фото: акимат Акмолинской области
    посадка деревьев, субботник
    Фото: акимат Акмолинской области

     

    Теги:
    Таза Қазақстан Регионы Казахстана Регионы Экология Акимат СМИ Кокшетау Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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