Деревни на Сицилии накрыло пеплом и камнями от последнего выброса лавы вулкана Этна

РИМ. ANSA – КАЗИНФОРМ - Выброшенный в атмосферу извергающимся вулканом Этна пепел, покрыл прилегающие деревни на Сицилии. В воскресенье произошел уже десятый с 17 февраля мощный выброс лавы, пепла и газов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ANSA.

Шлейфы из пепла и частиц вулканических пород обрушились на близлежащие деревни на Сицилии и покрывали дома и улицы. По подсчетам вулканологов, высота облака пепла достигала 12 тысяч метров.

Из-за ветра на юго-востоке Италии вулканический пепел накрыл город Катанию. Аэропорт, расположенный на востоке Сицилии, продолжает свою работу. Вулканические породы и камни были найдены в нескольких южных от вулкана Этна городах и поселках, в числе которых Николоси, Трекастагни, Аки СантАнтонио и Сан Грегорио.

Напомним, извержение вулкана Этна произошло на Сицилии 17 февраля. Вулкан Этна — стратовулкан в Италии, на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания. Самый высокий действующий вулкан в Европе. По данным Национального музея естественной истории (США), на 2018 год высота Этны составляла 3295 метров над уровнем моря.