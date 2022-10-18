Деревья высаживают на территории сгоревших лесов в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Аулиекольском районе Костанайской области на территории, где прошли крупные лесные пожары, начали поэтапную высадку деревьев. Сегодня высажены саженцы сосен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил в своем Instagram аким Костанайской области Архимед Мухамбетов , поэтапное восстановление леса после пожаров началось в Семиозерном учреждение лесного хозяйства.

«В текущем году посадку планируется осуществить вдоль дороги Аулиеколь - Костанай. Вместе с членами Ассамблеи народа Казахстана по Костанайской области, депутатами, со студентами и волонтерами всей области, также общественными деятелями области приняли участие в данной мероприятии. Участие в акции по посадке деревьев – это не только уникальная возможность внести свой личный вклад в экологическое будущее, но и социально значимая деятельность, объединяющая жителей области», - написал глава региона.

Таким образом, как подчеркнул А. Мухамбетов, каждый может внести свой неоценимый вклад в озеленение родного края.

«Сегодня мы высадили саженцы сосны. Посадку на данной площади планируется завершить до конца октября», - заключил он.

Ранее сообщалось, что в Аманакарагайских лесах идут восстановительные работы. На работах по отводу и таксации лесосек задействовано около 100 человек. Для лесохозяйственных работ задействовано семь бригад (63 человека, 21 трактор) по валке, трелевке и раскряжевке леса.

Костанайский экоклуб «Neco» организует волонтерский штаб для восстановления лесов в Аулиекольском районе после пожаров. Приглашаются все неравнодушные жители региона для оказания помощи.

Фото: instagram.com/arkhimed_mukhambetov