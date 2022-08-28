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Деревья высадили на Малом Талдыколе в Нур-Султане
28 Августа 2022 09:50

Деревья высадили на Малом Талдыколе в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице прошла акция по посадке деревьев на территории Малого Талдыколя по улице Сыганак. Участие в ней приняли жители города, волонтеры, экоактивисты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Мероприятие организовало управление охраны окружающей среды и природопользования столицы с целью благоустройства территории Малого Талдыколя, озеленения города и формирования экологической культуры.

Было посажено более 300 деревьев лиственных пород (ива, вяз), также планируется высадить еще 300 деревьев.

«Мы проводим работы по озеленению территории Малого Талдыколя. На первом этапе у нас запланирована посадка более 600 штук зеленых насаждений. На сегодня в рамках акции высажено более 300 деревьев, остальное количество планируется завершить по мере готовности участков. В первом, втором, третьем ряду у нас высажены насаждения видового состава ива, они более влагоустойчивые, далее со стороны улицы посадили вяз мелколистный. Кроме того, здесь планируется создание экопарка в целях продолжения работ по интеграции городской среды с естественной природой, создания рекреационной зоны на территории Малого Талдыколя», - сказал главный специалист отдела государственных услуг в сфере регулирования природопользования и права управления охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана Уалихан Куанышев.

В посадке деревьев приняли участие более 100 человек, это жители города, волонтеры Молодежного ресурсного центра «Астана Жастары» и экоактивисты.

Вместе с тем, в сентябре-октябре в столице планируется провести ежегодный осенний экологический месячник «Birge – taza Qazaqstan», в рамках которого также пройдет массовая посадка деревьев.

По информации пресс-службы акимата, в настоящее время управлением охраны окружающей среды и природопользования на Малом Талдыколе планируется строительство экопарка. Проект направлен на интеграцию городской среды с естественной природой. Предусмотрены дноуглубительные работы, очистка воды от донных, иловых и других вредных отложений, увеличение средней глубины, сохранение водного баланса. Рекреационная зона будет состоять из водоема, на которой будет установлена водоохранная зона и полоса, пешеходные дорожки с торшерными фонарями. Территория зоны будет благоустроена малыми архитектурными формами, местами отдыха для населения, также будут произведены посев газонной травы и посадка зеленых насаждений.

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