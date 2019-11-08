Деревья в Актобе будут оцифрованы и получат паспорта

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Оцифровку деревьев и всех зеленых насаждений планируется провести в Актобе. Об этом рассказал аким города Мавр Абдуллин на встрече с журналистами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Деревьев в Актобе немного, единой организации, ответственной за посадку, полив и уход за деревьями нет. Ежегодно тендер выигрывают различные организации, которые занимаются вопросами озеленения.

Существующие деревья ежегодно подрезают, а то и вырубают, так как они посажены под электролиниями, кроме того, при строительстве очередного социального или коммерческого объекта деревья, как правило, вырубаются. Так, при строительстве парка «Астана» деревья сначала вырубили, а затем построили парк.

Теперь, по словам акима города, планируется оцифровать и снабдить паспортами все зеленые насаждения в городе, в целях их защиты и планирования дальнейшего развития. Для научного подхода пригласили профессора из Москвы.

«Мы пригласили профессора из Москвы. Планируем провести обучение в университете Кудайбергена Жубанова совместно с сельхозколледжем. Хотим оцифровку деревьев сделать, знать, где какие деревья, цветы сажать, без плана теперь сажать не будем. На все зеленые насаждения сделаем паспорт. Но не обещаю, что будем сажать тысячи деревьев», - сказал аким.