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    18:05, 05 Март 2021 | GMT +6

    Деревья упали на автомобили из-за обильных осадков в Алматы

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    АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ – В Алматы упавшие из-за снега деревья повредили автомобили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня ночью и в первой половине дня на территории города Алматы прошли осадки в виде дождя и снега.

    «Ночью в мегаполисе, по данным метеостанции, расположенной на пересечении улиц Абая-Сейфуллина, выпало 16 мм осадков, высота снежного покрова составила 7 см. Ночью и утром отмечался гололед. Максимальный ветер составил 2 м/с. Минимальная температура воздуха составила 0,2 градуса тепла. Вследствие этого в нескольких районах мегаполиса поступила информация о восьми случаях падения аварийных веток и деревьев», - сообщили в пресс-службе Службе спасения Алматы.

    По трем адресам, оперативными службами города Алматы, было зафиксировано повреждение четырех автотранспортных средств. На ликвидацию последствий падения деревьев и подтопления территории частного жилого дома было задействовано 5 единиц специальной техники и 17 человек личного состава Службы спасения - 109.

    Жертв и пострадавших нет.



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