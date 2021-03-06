Деревья упали на автомобили из-за обильных осадков в Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ – В Алматы упавшие из-за снега деревья повредили автомобили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня ночью и в первой половине дня на территории города Алматы прошли осадки в виде дождя и снега.

«Ночью в мегаполисе, по данным метеостанции, расположенной на пересечении улиц Абая-Сейфуллина, выпало 16 мм осадков, высота снежного покрова составила 7 см. Ночью и утром отмечался гололед. Максимальный ветер составил 2 м/с. Минимальная температура воздуха составила 0,2 градуса тепла. Вследствие этого в нескольких районах мегаполиса поступила информация о восьми случаях падения аварийных веток и деревьев», - сообщили в пресс-службе Службе спасения Алматы.

По трем адресам, оперативными службами города Алматы, было зафиксировано повреждение четырех автотранспортных средств. На ликвидацию последствий падения деревьев и подтопления территории частного жилого дома было задействовано 5 единиц специальной техники и 17 человек личного состава Службы спасения - 109.

Жертв и пострадавших нет.



