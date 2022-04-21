Деревья обрабатывают от вредителей с помощью дронов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе начался первый этап биологической обработки зеленых насаждений от вредителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram–канал акимата Алматы.

Обработку территорий проводят ночью, так как солнечные лучи снижают эффективность препарата. Во время дождей обработка так же не проводится. Экспериментально дроны используют в труднодоступных местах, там, куда сложно проехать спецтехнике. Основную часть обрабатывают с помощью ранцевых опрыскивателей. Препараты имеют специфический запах и не наносят вреда окружающей среде, здоровью людей и животным.