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    Деревья незаконно вырубили на территории школы в Алматы

    30 Мая 2023, 22:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на территории школы №189 незаконно вырубили четыре дерева лиственных пород, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудники управления экологии и окружающей среды Алматы подтвердили информацию о вырубке деревьев на территории школы №189, расположенной по улице Казыбек Тауасарулы, 27.

    «В управление заявление на получение разрешения на вырубку зеленых насаждений не поступало, соответственно, разрешение на вырубку зеленых насаждений по данному адресу не выдавалось. При повторном обследовании совместно с сотрудниками правоохранительных органов установлена незаконная вырубка 4 деревьев лиственных пород», - сообщили в акимате.

    Управлением направлено письмо в управление полиции Бостандыкского района и природоохранную полицию города о принятии мер реагирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Размер ущерба составляет 110 МРП, объем обязательной компенсационной посадки - 200 деревьев на землях общего пользования.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат школа
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