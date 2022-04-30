Деревья на 2,5 млн тенге вырубили жамбылские браконьеры

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылская полиция в ходе рейдов продолжает выявлять незаконные вырубки на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном центре и населенных пунктах Жамбылской области имеются факты незаконной вырубки деревьев. Так, выявлен факт вырубки деревьев без разрешения районного акимата одним из местных ТОО в Байзакском районе.

«Ущерб от вырубок составил около 2,5 млн тенге», - говорится в заключении инспекции лесного и охотничьего хозяйства Байзакского района.

По информации руководителя пресс-службы департамента полиции региона Гульсары Мухтаркуловой, на 80 куб. м территории зеленых насаждений компания планировала построить водный канал.

«Сотрудники полиции начали досудебное расследование по статье 340 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Компании грозит штраф до 160 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест до 40 суток, с конфискацией имущества. Выясняются все обстоятельства дела. Назначена судебно-биологическая экспертиза», - отметила спикер.

В минувшем 2021 году в Таразе и районах Жамбылской области должны были высадить 179 тыс. саженцев деревьев на площади 151,2 тыс. га. По итогам весенних акций по озеленению высажено 215 тыс. деревьев на 160,4 га.