Деревья на 2,5 млн тенге вырубили жамбылские браконьеры
В областном центре и населенных пунктах Жамбылской области имеются факты незаконной вырубки деревьев. Так, выявлен факт вырубки деревьев без разрешения районного акимата одним из местных ТОО в Байзакском районе.
«Ущерб от вырубок составил около 2,5 млн тенге», - говорится в заключении инспекции лесного и охотничьего хозяйства Байзакского района.
По информации руководителя пресс-службы департамента полиции региона Гульсары Мухтаркуловой, на 80 куб. м территории зеленых насаждений компания планировала построить водный канал.
«Сотрудники полиции начали досудебное расследование по статье 340 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Компании грозит штраф до 160 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест до 40 суток, с конфискацией имущества. Выясняются все обстоятельства дела. Назначена судебно-биологическая экспертиза», - отметила спикер.
В минувшем 2021 году в Таразе и районах Жамбылской области должны были высадить 179 тыс. саженцев деревьев на площади 151,2 тыс. га. По итогам весенних акций по озеленению высажено 215 тыс. деревьев на 160,4 га.
Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев сообщал, что на территории национальных парков и резерватов будет высажено около 200 млн деревьев на площади 62,5 тыс. га. Наибольшие объемы посадок леса, по его словам, планируются на юге Казахстана.