Деревья и тростник горят на Урале в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау вдоль реки Урал горят деревья и тростниковые заросли, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Деревья, а это в основном ива, и тростниковые заросли загорелись вдоль береговой кромки реки Урал в микрорайоне Жилгородок. Погода в Атырау жаркая, дождей не было, поэтому сухие камышовые заросли горят очень быстро и огонь распространяется на деревья. Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, в тушении пожара принимают участие шесть сотрудников и две единицы техники.

В июне это не первый пожар на береговой линии реки Урал. Как ранее сообщалось, камыши и кустарники на реке Урал в Атырау горели 6 июня.



