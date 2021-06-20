23:43, 19 Июнь 2021 | GMT +6
Деревья и тростник горят на Урале в Атырау
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау вдоль реки Урал горят деревья и тростниковые заросли, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Деревья, а это в основном ива, и тростниковые заросли загорелись вдоль береговой кромки реки Урал в микрорайоне Жилгородок. Погода в Атырау жаркая, дождей не было, поэтому сухие камышовые заросли горят очень быстро и огонь распространяется на деревья. Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, в тушении пожара принимают участие шесть сотрудников и две единицы техники.
В июне это не первый пожар на береговой линии реки Урал. Как ранее сообщалось, камыши и кустарники на реке Урал в Атырау горели 6 июня.