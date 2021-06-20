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    23:43, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    Деревья и тростник горят на Урале в Атырау

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау вдоль реки Урал горят деревья и тростниковые заросли, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Деревья, а это в основном ива, и тростниковые заросли загорелись вдоль береговой кромки реки Урал в микрорайоне Жилгородок. Погода в Атырау жаркая, дождей не было, поэтому сухие камышовые заросли горят очень быстро и огонь распространяется на деревья. Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, в тушении пожара принимают участие шесть сотрудников и две единицы техники.

    В июне это не первый пожар на береговой линии реки Урал. Как ранее сообщалось, камыши и кустарники на реке Урал в Атырау горели 6 июня.




    Теги:
    Атырауская область Атырау Происшествия, ЧС Происшествия
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