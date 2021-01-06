Деревья, фонари и языковые курсы: кандидаты от «Nur Otan» ответили на вопросы заводчан в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Кандидаты от партии «Nur Otan» города Павлодара посетили АО «Казэнергокабель» и ответили на вопросы заводчан, передает МИА «Казинформ».

Михаил Желнов рассказал участникам встречи о благоустройстве павлодарских улиц и дворов, реконструкции коммунальных сетей и поддержке бизнеса, для которого карантин стал серьезным ударом. Михаил Анатольевич – предприниматель, с 2007 года - депутат павлодарского городского маслихата. Сейчас он кандидат в депутаты следующего созыва.

«Сегодня малый и средний бизнес оказался в сложной ситуации. Многие предприятия остановились. И одна из главных задач партии - сохранить людям рабочие места и зарплаты», - отметил Михаил Желнов.

Кандидат в депутаты Булат Жумадилов работает в сфере образования. Он кандидат биологических наук и эколог. Заводчанам Булат Жумадилов рассказал о мерах по улучшению экологической обстановки в регионе и повышении качества образования.

«Партия добивается увеличения количества грантов для молодых ученых. Эти средства можно будет потратить на исследования и патентирование», - добавил сотрудник вуза и кандидат в депутаты Булат Жумадилов.

Габит Хафиз обратился к заводчанам с просьбой прийти 10 января на выборы, исполнить гражданский долг и поддержать партию «Nur Otan».

«В предвыборной программе партии отражены наказы и просьбы, которые нам озвучивали сами павлодарцы. И сейчас мы готовы предложить решения наболевших проблем города», - сказал Габит Хафиз.

У заводчан нашлось немало вопросов к нуротановцам. Партийцев попросили решить проблему с освещением на улицах Ломова и Абая, открыть бесплатные курсы казахского, привести в порядок территорию за автовокзалом.

Вопрос освещения улиц - по Ломова - Абая - Михаил Желнов пообещал взять вопрос на личный контроль, а Габит Хафиз напомнил заводчанам о созданной в 2020 году единой службе 109, куда павлодарцы могут в любой момент позвонить и задать вопросы, связанные со сферой ЖКХ.

«В 2021 году работы по установке уличного освещения продолжатся. Активно работают с частным сектором. Для сравнения, как депутат я начинал в 2007 году, и тогда у нас частный сектор был освещен всего на 5%, теперь – почти на 90%», - отметил Михаил Желнов.

«Будут ли у нас открываться бесплатные курсы казахского языка?» - поинтересовался сотрудник АО «Казэнергокабель».

Ответил ему Булат Жумадилов. Кандидат в депутаты заверил: в 2021 году на всех крупных предприятиях будут организованы языковые курсы для сотрудников.





Павлодарский городской предвыборный штаб партии «Nur Otan»

Оплачено из средств Избирательного фонда города Павлодара Павлодарской области партии «Nur Otan»