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Дератизацию против грызунов начали в Шымкенте

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Апреля 2021, 22:01
Дератизацию против грызунов начали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На территории города Шымкент начаты работы по дератизации против грызунов. В связи с сезонным периодом данные работы продлятся до 10 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как пояснили в пресс-службе, работы по дератизации на территории мусорных контейнеров многоэтажных жилых домов, рек и каналов будут проводиться бесплатно за счет средств местного бюджета. В частности, в текущем году согласно плану весеннего периода, дезинфекционные работы планируется провести на площади 16 844 квадратных метров мусорных контейнеров и 1 081 840 квадратных метров рек и каналов.

В рамках государственно-частного партнерства в дератизации против грызунов задействованы 20 специалистов из 5 групп медицинского учреждения «Дезинфекция».

На сегодняшний день данные работы начаты в Енбекшинском и Аль-Фарабийском районах, продезинфицировано 6 634 квадратных метров мусорных контейнеров. В дальнейшем, согласно плану, соответствующие работы будут проведены в Каратауском и Абайском районах, а также на территории рек и каналов города.

«Уважаемые жители города! Просим вас соблюдать меры предосторожности по недопущению детей и домашних животных к ядовитым приманкам против грызунов», - говорится в сообщении пресс-службы акимата города в Instagram.


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