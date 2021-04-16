Дератизационные работы против насекомых и грызунов начались в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» совместно с ТОО «AG Disinfection services» приступили к дератизации столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Данное мероприятие проводится в частном секторе и на открытых территориях. Жители частного сектора бесплатно получают специальные ядовитые препараты.

«В весенний период насекомые и грызуны активизируются. Мы раздаем жителям специальные лекарства, которые в основном используются против мышей и крыс. Также жителям напоминаем, что нельзя забывать о мерах предосторожности и ставить токсичные препараты в труднодоступных для детей местах, в подвалах и на крышах домов», — рассказала дезинфектор Багдангуль Макиева.

«Дератизация проводится 3 раза. Планируем обработать более 25 тысяч жилых домов. Также до 15 июня будет проведена дератизация открытых территорий. Площадь обрабатываемых открытых территорий составляет 3 112 гектаров. Вредители чаще всего скапливаются в парках, у рек, каналов, водохранилищ и на кладбищах», — сказала директор компании Айжан Оразова.

Для дератизации используется препарат бромадиолон, разрешенный к применению в Казахстане. Такие меры необходимы для снижения численности грызунов и предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболеваний.