Депутаты выступили против передачи холдинга «Казбиофарм» в ведение Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты фракции «Народной партии Казахстана» в Мажилисе выступают против передачи создаваемого холдинга «Казбиофарм» в ведение Министерства здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около месяца назад СМИ сообщили о создании производственного холдинга «Казбиофарм» на базе НИИ проблем биологической безопасности и строящегося вакцинного завода в пгт. Гвардейский Жамбылской области. Цель данного проекта как будто очевидна – создать в стране высокотехнологичное и наукоемкое производство, которое бы выпускало продукцию не только востребованную на внутреннем рынке, но и имеющую высокий экспортный потенциал, в первую очередь против COVID-19. Однако, вызывает серьезные сомнения способ реализации проекта. Подготовка концепции и постановления Правительства была поручена Министерству здравоохранения, что вызывает недоумение», - сказала мажилисмен Ирина Смирнова, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

Депутат пояснила, что производственные вопросы не входят в спектр деятельности Минздрава. Из 263 его функций нет ни одной, включающей в себя производство лекарственных и профилактических средств.

«Трудно представить, что государственный орган, тем более в лице Минздрава, сможет вести эту работу практически единолично. Минздрав никогда крупномасштабным производством лекарств и вакцин не занимался. И никакого положительного опыта и истории успеха в организации и обеспечении деятельности подобных производств у него нет», - аргументировала Ирина Смирнова,

Второе, по словам мажилисмена, совершенно очевидно, что создание холдинга «Казбиофарм», как подведомственной организации Минздрава, сразу же создает целую линейку конфликтов интересов и, как следствие, коррупционных рисков. Функции разработки и производства вакцин не могут находиться под одной крышей с процессом клинических испытаний разрабатываемых вакцин и сертификацией производства этих вакцин.

«Кроме того, Минздрав становится также потребителем, который будет закупать вакцины внутри страны сам у себя. Если допустить совмещение всего этого в одном ведомстве, то невозможно будет поручиться за безопасность и качество производимой продукции, за отсутствие внутриведомственных интересов», - добавила Ирина Смирнова.