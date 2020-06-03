Депутаты высказали обеспокоенность обеспечением сохранности архивных документов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Нурлан Дулатбеков озвучил ряд предложений для улучшения сохранности архивных документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В апреле этого года в республиканской газете «Egemen Qazaqstan» было опубликовано извещение об инициировании проекта государственно-частного партнерства. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан известило об инициировании потенциальным частным партнером проекта государственно-частного партнерства «Цифровая фабрика». Цель данного проекта действительно актуальна и своевременна - оперативное использование информации государственных архивов для оказания государственных услуг путем проведения комплекса работ по оцифровке документов Национального архивного фонда в рамках реализации государственного плана развития архивной отрасли «Архивы-2025». Для реализации поставленных задач во всех областях Республики Казахстан будут созданы центры архивирования», - сказал Нурлан Дулатбеков в своем депутатском запросе министру культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой.

Однако, по его словам возникает ряд вопросов по механизму реализации проекта «Цифровая фабрика».

«Самый главный вопрос - это обеспечение сохранности архивных документов при проведении работ по их оцифровке потенциальными частными партнерами. Опираясь на принципы Международного этического кодекса архивистов, принятого на заседании Генеральной ассамблеи Международного совета архивов в Пекине в сентябре 1996 года, следует, что «первейшей обязанностью архивистов является обеспечение целостности и сохранности документов, переданных на хранение», - отметил депутат.

«При реализации проекта «Цифровая фабрика» в том виде, как он представлен сейчас, вопрос обеспечения сохранности документов Национального архивного фонда будет под угрозой. В соответствии с подпунктом 19 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О Национальном архивном фонде и архивах», утвержденного 22 декабря 1998 года, только государственные архивы наделены правом постоянного хранения документов Национального архивного фонда со всеми вытекающими обязательствами по обеспечению условий сохранности документов: строительство специализированных зданий, создание условий хранения, реставрация документов и т.д. Соответственно, у потенциальных частных партнеров, которые будут привлекаться к работам по оцифровке архивных документов, совершенно другие цели и задачи, далекие от вопросов обеспечения постоянного, то есть вечного, хранения документов Национального архивного фонда», - добавил мажилисмен.

Однако он подчеркнул, что в предлагаемом проекте не учтены самые важные аспекты сохранения документального наследия.

«Первое. Если будут созданы центры архивирования, следовательно, оцифровка документов будет осуществляться на их территории. Как будет обеспечены условия хранения документов в период работ по оцифровке. И самый главный вопрос, насколько правомочно передавать документы Национального архивного фонда частным партнерам? Во-вторых, процесс оцифровки архивных документов предполагает их расшивку. Архивные документы по определению являются документами не новыми, имеющими историю, зачастую ветхими. То есть в процессе оцифровки архивные документы могут быть повреждены (разрыв листа, замятие листа). Кто будет осуществлять реставрацию архивных документов? Третье. При передаче документов для использования частным партнерам не исключается утрата, ухудшение состояния, купля-продажа, обмен, дарения, владение и использование архивных документов недобросовестными услугодателями в корыстных и коррупционных целях», - перечислил Нурлан Дулатбеков.

«Для продолжения работы по оцифровке целесообразнее, чтобы ее вели профессионалы, имеющие опыт работы в данном направлении. То есть, возможно, расширение и укрепление материальной базы государственных архивов, расширение штатов государственных архивов, возможно, даже создание на их базе центров архивирования, которые бы занимались оцифровкой документов. Исходя из вышеизложенного, просим Вас оказать содействие и поддержать архивы и пересмотреть проект государственно-частного партнерства «Цифровая фабрика» и учесть все вышеизложенные моменты», - заключил депутат, обращаясь к главе МКС РК.



