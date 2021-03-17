Депутаты выразили обеспокоенность низкими темпами реализации проектов в нефтехимической отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты фракции Народной партии Казахстана в Мажилисе выразили обеспокоенность низкими темпами реализации производственных проектов в нефтехимической отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, мажилисмен Жамбыл Ахметбеков на пленарном заседании палаты отметил, что в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Глава государства поставил задачу формирования западных регионов Казахстана как центров притяжения инвестиций в строительство нефтехимических комплексов, а также развития нефтехимии и газопереработки высоких переделов.

«Надо сказать, что эту задачу государственные органы должны были выполнять и раньше в течение всех лет независимости государства в рамках поручений Елбасы по переходу от сырьевой направленности нашей экономики к созданию новых переделов в промышленности. Но сейчас, когда в рамках выполнения своих обязательств по Парижскому соглашению многие страны с целью противодействия изменению климата в своем развитии взяли курс на максимальное снижение потребления ископаемого топлива, в том числе, нефти, этот вопрос стал особенно острым, поскольку именно экспорт нефти является основным источником доходов государства, а ее добыча обеспечивает занятость населения. Очевидно, что экспорт продукции нефтегазохимической промышленности, как минимум, должен возместить потери государства от экспорта нефти, а ее производство – компенсировать возможные потери рабочих мест на нефтедобыче», - сказал Жамбыл Ахметбеков, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.

Депутат добавил, что между тем, вопрос создания нефтехимических комплексов и газопереработки высоких переделов в нашей стране, мягко говоря, идет не слишком удовлетворительно. Поэтому такие прогнозы, как рост поступлений от экспорта нефтегазохимической продукции в 2025 году до 1 млрд., а в 2030 году – до 3 млрд. долларов США представляются чересчур оптимистическими.

И причина сомнений заключается в следующем.

Созданная еще в 2007 году СЭЗ НИНТ (специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк») несмотря на предоставляемые вот уже в течение 13 лет налоговые и таможенные льготы, несмотря на вкладываемые государством и инвесторами средства, не дает сколь-нибудь ощутимых результатов от своей деятельности в виде экспортных доходов от выпускаемой продукции.

Первый крупный завод по выпуску полипропилена планируется запустить только в конце этого года, а завод по выпуску полиэтилена – только в 2026 году.

«Это при том, что уже сегодня спрос на полиэтилен в мире превышает предложение, а на полипропилен – нет. При этом, есть сомнения в реальности намечаемых сроков выпуска полиэтилена в 2026 году, так как не то, что проекта, а даже задания на проектирование до сих пор нет. Еще большие сомнения вызывает своевременная реализация проекта по производству циклогексана (который должен быть завершен в 2022 году), так как на сегодняшний день (по прошествии четырех лет реализации проекта) нет даже ТЭО», - подчеркнул Жамбыл Ахметбеков.

В связи с этим депутаты вопрошают - почему так долго, несмотря на многолетние налоговые льготы и привлекаемые инвестиции, нет ощутимых результатов от деятельности СЭЗ НИНТ?

Насколько реальны запланированные сроки выпуска полиэтилена и циклогексана? Какие меры предпринимает Правительство, чтобы ускорить выпуск этой продукции?