Депутаты усомнились в обоснованности стоимости международного аэропорта Актобе при приватизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты фракции «Ак жол» просят инициировать проверку обоснованности оценочной стоимости имущественного комплекса «Международный аэропорт города Актобе» при приватизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, в 2014 году в Казахстане дан старт третьей волне приватизации. Смысл приватизации любого предприятия заключается в повышении его эффективности, увеличении вклада в национальную экономику, а также получения государством адекватной цены. В тоже время, имеется немало примеров, когда приватизация привлекательных объектов вызывает вопросы в обоснованности и чистоте», - отметил мажилисмен Андрей Линник, озвучивая депутатский запрос в адрес первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на пленарном заседании палаты.

К примеру, по словам депутата, международный аэропорт города Семей некогда был приватизирован, однако, в 2018 году, по иску областного акимата возвращен в государственную собственность. А согласно плану приватизации на 2021-2025 годы, вновь выставлен на продажу.

Согласно этому же плану, в перечень организаций коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в конкурентную среду, включен и АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова» в городе Aктобе.

«Прием заявок среди соискателей завершится завтра, то есть 9 сентября. Стоимость объекта оценена в 7,3 млрд. тенге. Однако пресса, и конкретно – популярная республиканская газета «Время» - подняла ряд вопросов, вызывающих определённые сомнения в чистоте и прозрачности данного процесса. Прежде всего вызывает вопрос адекватность оценочной стоимости объекта. Так, в комплекс аэропорта входит терминал, а также административное здание, зона беспошлинной торговли, коммерческие площади, склады, спецтехника и транспорт, инженерные сети, топливно-энергетический комплекс и железнодорожная ветка к нему. Здания, оборудование и вся инфраструктура приведена в соответствие международным стандартам и рекомендациям ICAO (Международная Организация Гражданской Авиации). Аэродром аэропорта отнесён к 1 классу, способен принимать большинство типов самолётов, включая Ил-86, Боинг 727—200 и большегрузный Ан-124», - пояснил Андрей Линник.

Было отмечено, что данный аэропорт расположен на пересечении крупных международных аэронавигационных трасс, связывающих Западную Европу с Центральной и Юго-Восточной Азией, способен обеспечивать грузопотоки не только Западного Казахстана, но и прилегающих регионов соседней России.

Фактически это крупный воздушно-транспортный пассажирский и грузовой узел, имеющий стратегическое значение.

Помимо гражданской авиации, на аэродроме базируется военная авиация — учебные самолёты Военного института Сил воздушной обороны РК.

В течение последних пяти лет аэропорт стабильно выплачивает в бюджет до 130 миллионов тенге налогов, а за 8 месяцев текущего года внес в бюджет уже 165 миллионов.

«Это говорит о том, что оборот предприятия растет даже в период пандемии. На этом фоне вопросы, поднимаемые в СМИ, выглядят вполне обоснованными. Почему аэропорт оценивается в 7,5 млрд тенге, если буквально пару лет назад потенциальный международный инвестор обсуждал и подписал меморандум на сумму в 3 раза большую? Кто и для чего способствовал тому, что та сделка не состоялась? Как и насколько обоснованно была проведена оценка комплекса?», - добавил депутат.