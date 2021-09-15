Депутаты усомнились в эффективности проектов по маркировке табачных изделий и алкоголя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса усомнились в эффективности пилотных проектов по администрированию импорта из Евразийского экономического союза и ряда других, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Как отметил мажилисмен Аманжан Жамалов, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК Аскара Мамина, на сегодня Министерство финансов под видом усовершенствования налогового администрирования, пользуясь статьей 68 Налогового кодекса, «наплодило целую кучу пилотных проектов». На сегодня их принято уже восемь и еще два пилотных проекта проходят стадию согласования. Они предъявляют всё новые и новые требования к налогоплательщикам и накладывают на них дополнительную нагрузку.

«К примеру, пилотный проект по администрированию НДС с использованием информационной системы электронных счетов-фактур вводит новый способ исполнения уведомления по камеральному контролю. И норма нацелена не на поставщика, к которому у КГД есть претензии, а на взыскание налогов с конечного получателя товара, который вообще не имеет отношения к данному процессу», - сказал Аманжан Жамалов на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что пилот по внедрению СНТ запрещает относить на вычеты стоимость товара, при расчете КПН и НДС методом зачета, если в СНТ указаны неполные сведения.

Пилотный проект по администрированию импорта из Евразийского экономического союза позволяет КГД приостанавливать расходные операции при проведении камеральной таможенной проверки.

«А пилотный проект о дистанционном мониторинге - это вообще полный беспредел. Он предполагает доначислять налоги без налоговой проверки на основе мотивированного решения налоговых органов. А как показывает практика, любое мотивированное решение госоргана сопряжено с коррупцией. Особенно большие возмущения бизнеса вызывают пилотные проекты по маркировке табачных изделий, алкогольных напитков и молочных изделий. Они дублируют систему электронных счетов-фактур и приводят к прямому удорожанию товаров и дополнительным затратам предпринимателей», - подчеркнул Аманжан Жамалов.

Эффективность данных пилотных проектов, по ег словам, до сегодняшнего дня не подтверждена. Все это не упрощает и не разгружает, а, наоборот, ухудшает положение бизнеса. И бизнес активно просит об пересмотре подходов и отмене этих пилотных проектов.



