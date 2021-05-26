Депутаты требуют ужесточения наказания за незаконный оборот драгметаллов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на вопросах ужесточения наказания за незаконный оборот драгоценных металлов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

На пленарном заседании депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов.

В частности, законопроектом, разработанным самими депутатами, предлагается новая статья в Уголовный кодекс, предусматривающая уголовную ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, а также ювелирных изделий.

Напомнив, что вопрос усиления ответственности за подобного рода преступления уже неоднократно обсуждался депутатами, Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на ухудшении ситуации в связи с тем, что в отечественном законодательстве необходимая статья декриминализована и предусматривается только административная ответственность.

«Это повлекло масштабный рост криминальной активности в данной сфере, а также переток «чёрных» старателей из соседних стран, где наказание ужесточено. Только в Степногорском регионе за период с 2015 по 2020 годы изъято почти 6,5 тыс. тонн незаконно добытого золотосодержащего сырья», - сказал Нурлан Нигматулин.

По словам Спикера Мажилиса, в результате, наносится серьёзный ущерб экономике страны, в том числе в виде недопоступления налогов, недопоступления других обязательных платежей в бюджет.

«Большие надежды, что с принятием данной поправки ситуация изменится. Теперь это задача правоохранительных органов, которые должны на практике применять эти нормы закона. Инструментарий мы вам даём», - подчеркнул Нурлан Нигматулин, обращаясь к представителям Министерства внутренних дел.