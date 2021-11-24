Депутаты требуют установить порог годовой ставки вознаграждения по микрокредитам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Грабительскими назвала проценты по займам микрокредитных организаций депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В партию «Ак жол» продолжают обращаться граждане нашей страны с просьбой разобраться по образовавшимся долгам перед микрофинансовыми организациями и онлайн компаниями. По словам обратившихся, при оформлении микрокредитов до 145 тыс. тенге, долг при несвоевременной оплате вырастает в 2 раза. При этом, на обращение в микрофинансовую организацию о пролонгации долга или реструктуризации, нет положительного решения», - сказала Дания Еспаева, озвучивая депутатский запрос в адрес председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, граждане, взяв кредит в размере 145 тыс. тенге, погрязли в долгах. И таких ситуаций по всей стране очень много. В основном, это социально-уязвимая часть населения, которые вынуждены брать кредиты на проживание, жилье или лечение. Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по таким микрокредитам доходит до 2333 %.

Основное правовое регулирование микрокредитных организаций было введено только в июле 2019 года Законом по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовых организаций и налогообложения. Согласно этому Закону, уполномоченным органом был введен контроль и надзор за онлайн компаниями (требования к содержанию договора, защита должника и.т.д). Кроме того, было введено обязательное требование не превышать эффективную ставку вознаграждения в пределах 56%. Однако эти ограничения не коснулись микрокредитов, выдаваемых на срок до 45 дней, на сумму не более 50 МРП (145 800 тенге).

Вознаграждение по таким микрокредитам установлено подзаконным актом Национального банка.

Постановлением правления Нацбанка № 209 от 26 ноября 2019 года «Об установлении предельного значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита» ставки по займам до 50 МРП устанавливаются в размере 30% от суммы выданного микрокредита.

«Если ввести данные значения в калькулятор АРВ по расчету ГЭСВ, то при сумме займа в 100 тысяч тенге и возврате его через месяц в размере 130 тысяч тенге ставка вознаграждения составляет порядка 2333,95%. Получается сам регулятор, в лице Нацбанка, способствовал начислению грабительских процентов по таким займам, погружая заемщиков в долговую яму, из которой им просто не выбраться», - подчеркнула Дания Еспаева.

Было отмечено, что по данным Первого кредитного бюро, портфель микрокредитов, выданных на сумму до 50 МРП и до 45 дней составлял на начало 2020 года 61,5 млрд. тенге, а на начало 2021 года -71,9 млрд. тенге, т.е. микрокредитные и онлайн компании воспользовались представленной лазейкой Нацбанка.

В Послании Президента от 1 сентября 2021 года была отмечена важная роль микрофинансовых организаций для решения социальных проблем и расширения доступа к финансированию среди сельских жителей.

В реализацию этого поручения микрофинансовым организациям предусмотрено выделение из бюджета страны ресурсов для кредитования под низкие ставки. Однако, законодательно предусмотренная возможность микрофинансовым организациям выдавать займы до 50 МРП с ГЭСВ более 2000 % полностью противоречит Посланию Президента.

«Именно у сельчан будут востребованы эти займы. И об этом говорят следующие показатели: по итогам 9 месяцев 2021 года совокупный кредитный портфель микрофинансовых организаций увеличился на 27,8% и составил 1317,6 млрд. Фракция «Ак жол» считает неприемлемым применять для населения ставки вознаграждения в размере, превышающем 2000 %. Установленное на сегодня Нацбанком предельное значение по микрозаймам ведет к росту социальной напряжённости и протестным настроениям в обществе», - добавила Дания Еспаева.

Мажилисмены считают, что в целях недопущения неконтролируемого роста долговой нагрузки необходимо пересмотреть регулирование ставки вознаграждения по микрокредитам и ввести общее регулирование независимо от суммы и срока пользования займа, а именно ГЭСВ – 56%.

В связи с вышеизложенным фракция «Ак жол» требует установить размер годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредитам без ограничений на суммы и сроки в размере не более 56 % годовых.