Депутаты требуют сократить число легионеров в отечественном спорте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров предложил сократить количество легионеров в казахстанском спорте и уделить внимание подрастающему поколению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам депутата, Олимпийские игры в Токио выявили системные проблемы спортивной сферы Казахстана.

«У нас в области спорта очень много противоречий! Некоторым спортивным объектам выделены огромные средства. Например, в Щучинске на объект по прыжкам с трамплина потрачено 38 млрд! И никакого спортивного результата! В 2021 году на высшие виды спорта выделено 47 млрд 242 млн 172 тысяч тенге, на развитие массового спорта – всего лишь 2 млрд 081 млн тенге», – сказал Ерлан Саиров, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании Мажилиса.

Он также отметил плачевное материально-технического состояния детско-юношеских спортивных школ.

«Представители крупного бизнеса, возглавлявшие спортивные федерации, были увлечены отнюдь не развитием спорта, а освоением бюджетных средств! Миллиардами тратимся на «легионеров», на бесполезные профессиональные клубы, в то же время игнорируем подрастающее поколение страны, не даем возможности их спортивному развитию и росту. Депутаты партии «Nur Otan» не раз поднимали этот вопрос! Фракция партии «Nur Otan» считает, что сферу спорта нужно кардинально реформировать! Спортивная отрасль Казахстана должна быть направлена на использование и развитие внутреннего, человеческого капитала страны, – считает Ерлан Саиров.

В связи с этим мажилисмен предлагает сократить количество легионеров и бесполезных «профессиональных клубов», создать условия для массового занятия спортом сельских детей,

«Особенно важно строительство современных спортивных залов во всех селах, где имеются школы», - подчеркнул депутат.