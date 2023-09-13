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    17:42, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Депутаты требуют снизить цены на авиабилеты FlyArystan

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК возмутились ценами казахстанского лоукостера «FlyArystan» и потребовали снизить стоимость авиабилетов. Также они отметили частые отмены и задержки рейсов авиаперевозчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «В 2019 году, когда был создан первый отечественный лоукостер, в Мажилис пришли руководители профильного Министерства, Комитета гражданской авиации, которые заверяли, что цель компании – охватить территориальные города, составить конкуренцию дорогостоящим рейсам и продавать билеты по доступной цене, не превышающей 10 тысяч тенге. На самом деле конкуренции не появилось, напротив цены на билеты оказались не дешевле Air Astana и других компаний, которые не считаются лоукостерами. Это вызвало недовольство со стороны пассажиров», - зачитал депутатский запрос от фракции «Ак жол» Ержан Бейсенбаев во время заседания в Мажилисе.

    Он отметил, что в такие же цены другие авиакомпании включают услуги по перевозке багажа, предоставляют воду.

    Чтобы купить билеты дешевле, нужно покупать за несколько недель вперед. А в экстренных случаях, по болезни или семейным обстоятельствам, казахстанцам приходится покупать дорогие билеты. Это оказывает большое влияние и на самих граждан, и на развитие туризма.

    Он привел в пример развитие лоукестеров в Турции, у которых цены на внутренние рейсы дешевле, чем у международных авиаперевозчиков страны, при этом они не уступают в качестве оказания услуг. В Италии есть фиксированные цены на внутренние рейсы.

    По его словам, «FlyArystan» работает не в интересах пассажиров, а для получения максимальной прибыли.

    «Партия «Акжол» требует снизить цены на авиабилеты «FlyArystan», - заявил он.

    Кроме того, он отметил, что «FlyArystan» до сих пор принадлежит компании «Air Astana». Даже бухгалтерия этих двух компаний не разделена. У них один владелец, и это монополия. И, конечно же, две компании не могут конкурировать друг с другом. Поэтому депутаты также требуют скорейшего отделения.

    Ранее сообщалось, что казахстанская авиакомпания «FlyArystan» станет отдельным юридическим лицом в 2024 году.


    Теги:
    Мажилис Цены и тарифы Авиация Другие государственные органы
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