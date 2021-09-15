Депутаты требуют системной борьбы с финансовыми пирамидами в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие системные мероприятия планируются для стабилизации ситуации в сфере незаконных финансовых практик, поинтересовались депутаты Мажилиса у генерального прокурора РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемый Гизат Дауренбекович, 15 февраля 2021 года в ходе совещания в Генеральной Прокуратуре РК, которое транслировали республиканские СМИ, Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев акцентировал внимание на то, что многие наши сограждане становятся жертвами финансовых пирамид. Только по одному уголовному делу проходит более 17 тысяч потерпевших. Для реализации подобных преступных схем злоумышленники многократно проводят однотипные транзакции и только затем исчезают из поля зрения. При своевременном обнаружении такой подозрительной активности можно было бы уберечь множество людей от опрометчивых шагов и обеспечить неотвратимость наказания мошенников», - отметил мажилисмен Юрий Ли, озвучивая запрос от группы депутатов в адрес генерального прокурора РК на пленарном заседании палаты.

Вместе с тем, депутат продолжил, что в своем Послании от 01 сентября 2021 года Президент повторно поставил в качестве приоритета Генеральной прокуратуры РК противодействие мошенничеству и финансовым пирамидам, назвав данные преступления причиной массового недовольства казахстанцев.

На основании изложенного депутаты просят:

- дать качественную правовую оценку обстоятельствам, изложенным в настоящем депутатском запросе и вынести соответствующие акты прокурорского надзора;

- разъяснить, каким образом будет пресекаться реклама финансовых пирамид и незаконных финансовых операций в нашей стране, с учетом ее трансграничного характера;

- ответить, какие системные мероприятия, кроме предложенного «запрета на участие людей в рекламе финансовых организаций» Генеральная прокуратура РК планирует реализовать для стабилизации ситуации в сфере незаконных финансовых практик.