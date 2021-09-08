Депутаты требуют дезавуировать заявление Минфина об отмене моратория на проверки МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты фракции «Ак жол» в Мажилисе требуют Правительство дезавуировать заявление Минфина об отмене моратория на проверки малого бизнеса и поддержать предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный депутатский запрос фракции Демократической партии «Ак жол» продиктован нашим возмущением по поводу недавнего предложения Министерства финансов об отмене введенного в прошлом году Главой государства трехлетнего моратория на проведение проверок малого бизнеса», - отметил мажилисмен Азат Перуашев, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК.

Депутат добавил, что минфин мотивировал такое предложение падением кассовой дисциплины и сокращением поступлений налогов в бюджет.

«На прошедшем 6 сентября расширенном заседании фракции «Ак жол» с участием около двухсот представителей малого и среднего бизнеса, такая позиция вызвала не только негодование предпринимателей, но и отказ поверить в серьёзность сказанного. Общее впечатление, что чиновники живут в каком-то параллельном мире, где нет пандемии, нет ограничений, нет массовых разорений МСБ, и нет различных экспериментов с отчётностью, от которых бизнес лихорадит с утра до вечера», - подчеркнул Азат Перуашев.

Было отмечено, что поступления налогов по сектору МСБ сократились прежде всего потому, что закрылись множество самих объектов МСБ. Причём, как из-за карантинных ограничений, двухлетнего простоя и отсутствия клиентов, так и из-за экспериментов Минфина с отчётностью в самый неподходящий момент.

«Масса предпринимателей считает необходимым, наконец, дать правовую основу карантинным мерам, запретить в период карантинных мер, не только проведение проверок, но и введение новых обязательств для бизнеса, в том числе новых способов налогового администрирования, таких как СНТ и маркировка. Никаких отмен моратория! – требуют предприниматели. Парализованный карантинными ограничениями бизнес второй год загибается. Тысячи субъектов малого бизнеса полностью разорились», - пояснил Аат Перуашев.

Мажилисмен сообщил, что по данным Всемирного банка, число казахстанцев, проживающих за чертой бедности, за прошлый год увеличилось на 1,5 млн человек. Значительная часть из них — это обанкротившиеся предприниматели и их бывшие сотрудники.

«Но Минфин предлагает добить тех, кто выжил. А куда потом подеваете новых безработных? Из чего государство собирается платить им пособия? Ведь буквально за день до этого заявления Минфина, президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании подчеркнул, что ресурсы Нацфонда не безграничны и призвал госслужащих не отсиживаться, а чётко исполнять политическую линию Главы государства. И как предложение отменить инициативу Главы государства соответствует этому призыву? Из аргументации Минфина видно, что чиновники рассматривают МСБ исключительно как дойную корову», - считают депутаты фракции.

Но в действительности, по словам народных избранников, роль малого бизнеса не столько экономическая, сколько социальная. Малые предприниматели – это не олигархи и не коррупционеры. Не они выводят миллиарды в офшоры.

«Их заслуга в том, что эти люди ничего не просят у государства, сами создают работу себе и ещё дают работу другим. Им нужно сказать человеческое «Спасибо» и оставить в покое. В этой связи Демократическая партия «Ак жол» просит Правительство дезавуировать заявление Министерства финансов и поддержать предпринимателей», - резюмировал Азат Перуашев.