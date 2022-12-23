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Депутаты Татарстана предложили новое наименование должности руководителя республики

23 Декабря 2022, 14:35
Депутаты Татарстана предложили новое наименование должности руководителя республики

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ – Депутаты Госсовета Татарстана предложили новое наименование должности руководителя республики. Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в Конституцию Татарстана, рассматривают на 39-м заседании парламента республики, , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Татмедиа.

«Предлагается внести изменение в наименование главы 2 и статью 89 Конституции РТ, согласно которым наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет «Глава – Раис Республики Татарстан». Помимо полного наименования предполагается возможность использования и сокращенного варианта – «Раис Республики Татарстан», – сказал председатель комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Он уточнил, что предложенные наименования будут действовать только для вновь избранного руководителя республики.

Хабибуллин напомнил, что 22 декабря состоялось заседание Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению. На нем депутаты рекомендовали инициативной группе отозвать представленный ими законопроект о внесении изменений в Конституцию Татарстана в предложенной редакции.

Парламентарий отметил, что на данный момент из 37 членов инициативной группы 33 подписали письмо об отзыве. Несколько депутатов по уважительным причинам отсутствуют на заседании Госсовета. «До конца недели документ будет сформирован», – заверил Хабибуллин.

В работе заседания принимают участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.

Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал принять наименование должности высшего должностного лица республики, предложенное депутатами Госсовета РТ.

«Татарстан – одна из благополучных территорий России и мы должны это сохранить, заявил Президент РТ. Однозначно, мы должны сказать свое слово. Я искренне благодарен депутатам за вынесенное решение», - добавил руководитель республики.


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