Депутаты Сената проводят встречи в Акмолинской области и ЗКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената проводят встречи в Акмолинской области и ЗКО, сообщила пресс-служба Сената Парламента РК.

Депутаты Сената Даурен Адильбеков и Рашит Акимов, находящиеся с рабочей поездкой в Акмолинской области, посетили Целиноградский район.

В селе Акмол сенаторы ознакомились с работой «Центра развития личности» при общественном объединении «Батыр». Специалисты центра организуют досуг для людей с ограниченными возможностями, реализуют развивающие программы для детей в Монтессори-классе.

В этот же день депутаты Сената встретились с трудовым коллективом детского сада «Жулдыз». Депутаты рассказали педагогам об основных направлениях реализации «Пяти социальных инициатив» Главы государства Н.А. Назарбаева. Сенаторы подчеркнули, что инициативы Президента охватывают весь комплекс фундаментальных ценностей, которые важны для каждой казахстанской семьи. Это доступность приобретения достойного жилья, повышение оплаты труда за счет снижения налоговой нагрузки, расширение возможностей для молодежи в получении качественного образования. Сотрудников детского сада интересовали вопросы, касающиеся решения жилищного вопроса и повышения заработной платы работникам дошкольных организаций.

В ходе встречи сельчане выразили благодарность парламентариям за решение вопроса о ремонте автодороги «Акмол - Нуресиль - Талапкер». Жители района надеются, что депутаты окажут содействие в ремонте участка автодороги «Кабанбай батыр - Маншук - Оразак», которая связывает село Маншук с трассой «Астана - Коргалжын».

Знакомство с жизнью Акмолинской области продолжилось в Ерейментауском районе. В селе Новомарковка Рашит Акимов и Даурен Адильбеков ознакомились с работой крестьянского хозяйства «Жана Береке», побывали в производственных цехах. В ходе беседы с руководством аграрного предприятия особое внимание было уделено вопросам кредитования аграрной сферы в рамках задач, вытекающих из пяти институциональных реформ Главы государства. Аким района Виктор Радченко кратко доложил о ходе исполнения программы «7-20-25», вопросах, связанных со строительством автобана республиканского значения и обеспечением населения питьевой водой.

В городе Ерейментау Р. Акимов и Д. Адильбеков ознакомились с ходом работ по подготовке системы теплоснабжения к зиме. Вопросы подготовки к новому учебному году и завершения капитального ремонта поднимались в рамках посещения средней школы - лицея № 2.

Депутаты Сената Парламента Ербулат Мукаев и Нариман Турегалиев с рабочей поездкой побывали в Жанакалинском районе Западно-Казахстанской области. В селе Жуалыой сенаторы ознакомились с ходом строительства трубопровода для обеспечения водоснабжения населенного пункта.

Знакомство с районом продолжилось в Бирликском сельском округе. Здесь депутаты осмотрели строительную площадку станции водоснабжения. Проект стоимостью 208 миллионов тенге, осуществляемый в рамках программы «Ак булак», предстоит завершить в январе следующего года.



Программу поездки продолжила встреча с местными жителями. Н. Турегалиев проинформировал участников мероприятия об итогах завершившейся сессии Парламента и содержании принятых законов. Е. Мукаев дал свою оценку социально-экономического развития региона и поделился планами на предстоящий период. Сенаторы выслушали предложения сельчан и ответили на волнующие их вопросы.