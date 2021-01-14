Депутаты Сената приняли законопроект о субсидировании питьевого водоснабжения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли законопроект «О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между местными представительными, центральными и местными исполнительными органами по субсидированию питьевого водоснабжения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект предполагает снижение тарифа на воду для сельчан. Это должно достигаться, в том числе, за счет оптимизации процедур по получению субсидий. Тарифы теперь должны определяться с учетом социально-экономического развития конкретного региона. Эти новеллы предусмотрены в Законе «О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между местными представительными, центральными и местными исполнительными органами по субсидированию питьевого водоснабжения». Документ был принят сегодня в двух чтениях.

«Обеспечение сел качественной питьевой водой - одна из главных задач, стоящих перед страной. В последние годы в стенах Парламента систематически поднимается вопросы обеспечения питьевой водой. Данный закон, инициированный депутатами, безусловно, является важным шагом на пути решения вопросов водоснабжения сельских территорий. Очевидно, что предлагаемые нормы будут способствовать развитию регионов и повышению эффективности работы местных исполнительных органов», - отметил Маулен Ашимбаев.

Необходимо отметить, что целью законопроекта является своевременное выделение и получение регионами субсидий для обеспечения населения питьевой водой.

Задачами законопроекта являются оптимизация процедуры обеспечения населения питьевым водоснабжением, ускорение включения вновь построенных систем питьевого водоснабжения в список льготных объектов, снижение стоимости услуг питьевого водоснабжения населения сельской местности.

Вместе с тем, законопроектом предусматривается передача функций по разработке и утверждению перечня особо важных локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками водоснабжения, от уполномоченного органа в местные исполнительные органы. Новшеством также является наделение местных представительных органов областей новыми полномочиями по утверждению размера платы за один кубический метр поданной питьевой воды населению из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения. Также предусмотрено введение компетенции уполномоченного органа в области коммунального хозяйства по разработке и утверждению методики расчета размера платы за кубический метр поданной питьевой воды населению из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения.

Законопроект не требует выделения средств из государственного бюджета.

Постоянные комитеты Сената замечаний и предложений по данному законопроекту не имеют.