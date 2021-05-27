Депутаты Сената приняли Закон о закупках отдельных субъектов квазигоссектора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время закупки квазигосударственного сектора регулируются разными НПА в зависимости от принадлежности. К примеру, закупки Фонда Самрук-Казына регулируются Законом «О Фонде национального благосостояния» и Правилами закупок, утвержденными Советом директоров Фонда», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

Министр добавил, что закупки национальных компаний, не входящих в состав Фонда Самрук-Казына, таких как Байтерек, Зерде и другие, регулируются Законом «О государственном имуществе» и Правилами закупок, утвержденными Минфином.

Закупки субъектов квазигосударственного сектора (АО, ТОО, госпредприятия), действующих при центральных и местных исполнительных органах, регулируются Законом «О государственных закупках» и Правилами госзакупок.

Закупки единого дистрибьютера ТОО «СК-Фармация» и медицинских организаций, закупающих лекарственные средства за счет ГОБМП (гарантированного обеспечения бесплатной медицинской помощи), регулируются Кодексом о здоровье и Правилами закупок лекарственных средств.

«Разработанным законопроектом предлагается регулировать закупки Фонда Самрук-Казына и иных национальных холдингов и национальных компаний. Таким образом, законопроектом будут охвачены более 250 национальных компаний с учетом их дочерних организаций на сумму порядка 3,4 трлн. тенге. При этом регулирование закупок государственных предприятий, АО, ТОО при центральных и местных исполнительных органах предлагается сохранить в рамках Закона «О государственных закупках», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что законопроект предусматривает следующие основные подходы.

Первое. Базовые положения, касающиеся сферы действия Закона, принципов, ограничений, способов, контроля и обжалования закрепляются на уровне Закона, которые являются едиными для субъектов квазигосударственного сектора.

По аналогии с государственными закупками предлагается предусмотреть механизмы предварительного обсуждения тендерной документации, а также приостановление заключения договора в период обжалования.

Второе. Нормы, детализирующие процесс проведения закупок, предлагается регламентировать на уровне правил.

При этом утверждение Правил закупок Фонда Самрук-Казына предлагается сохранить в ведении Фонда по согласованию с уполномоченным органом (МФ).

Это обусловлено спецификой деятельности Фонда и его статуса, а также необходимостью сохранения инвестиционной привлекательности компаний Фонда при проведении IPO и иных формах приватизации.

Кроме того, гибкое регулирование закупок национальных управляющих холдингов и национальных компании обоснованно тем, что у них разные цели и направления деятельности.