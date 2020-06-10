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Депутаты Сената приняли участие в конференции Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

10 Июня 2020 07:18
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Депутаты Сената приняли участие в конференции Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Аскар Шакиров и Тулеубек Мукашев приняли участие в организованной Парламентской Ассамблеей ОБСЕ видеоконференции, в ходе которой состоялся обмен мнениями между парламентариями стран Центральной Азии по вопросам противодействия пандемии коронавируса, экономического развития, законодательных реформ и межпарламентского диалога, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

В своем выступлении вице-спикер Сената А. Шакиров рассказал о всесторонних мерах по борьбе с COVID-19 и его последствиями в Казахстане. Участники встречи также были проинформированы о демократических преобразованиях, проводимых в рамках провозглашенной Президентом РК концепции «Слышащего государства», в частности в сфере организации мирных собраний и митингов, а также укрепления партийной системы и парламентской оппозиции.

Председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели положительно оценил предпринимаемые в Казахстане антикризисные меры, а также выразил благодарность за предоставление гуманитарной помощи Ломбардии - региону Италии, наиболее пострадавшему от вспышки коронавируса.

Ассамблеей до конца текущего года планируется проведение ряда аналогичных вебинаров по актуальным вопросам современных вызовов, которые стоят перед международным сообществом.


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Ключевые слова: ОБСЕ, Центральная Азия, Сенат,
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