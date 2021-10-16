Депутаты Сената Парламента приняли участие в третьем Евразийском женском форуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Третий Евразийский женский форум прошёл в городе Санкт-Петербурге 13-15 октября 2021 года. Участие в нём приняли депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Ольга Перепечина и Ляззат Сулеймен, а также Советник Спикера Сената Жанар Тулиндинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Главная цель форума - укрепление международного сотрудничества для усиления роли женщин при достижении целей устойчивого развития, формирования женской повестки, а также новых подходов к решению глобальных задач в условиях новой реальности.

Участники Форума обсудили такие социально-значимые темы, как: роль женщин в обеспечении глобальной безопасности, переход к новым моделям экономического роста, развитие здравоохранения, проблемы в сфере экологии и другие социально значимые темы.

Выступая в ходе пленарного заседания, Ляззат Сулеймен отметила, что Евразийский форум женщин является важной площадкой глобальных усилий за гендерное равенство. Кроме того, сенатор рассказала о казахстанской модели национальной семейно-демографической политики.

«Казахстан ратифицировал и присоединился к основным международным документам в области гендерного равенства. В стране разработана соответствующая нормативно-правовая и политическая база, гарантирующая права, юридическую поддержку, планы действий и программы, направленные на достижение гендерного равенства. Например, реализована Стратегия гендерного равенства на 2006-2016 годы, сейчас действует Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года», - сказала Ляззат Сулеймен.

В работе Форума приняли участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, а также авторитетные деятели международного женского движения.