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    11:24, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Депутаты развивают сотрудничество с парламентами более 80 стран - Нурлан Нигматулин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин рассказал о международном сотрудничестве депутатского корпуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из важных направлений работы депутатов является развитие отношений с парламентами других стран и международными межпарламентскими организациями. Международная деятельность палат Парламента в соответствии с принципами преемственности, последовательности и открытости направлена на укрепление межпарламентского сотрудничества, эффективного использования инструментов парламентской дипломатии и продвижения международных инициатив руководства страны. В условиях сокращения международных контактов в очном режиме, Мажилис и Сенат используя современные онлайн-технологии, активно поддерживали межпарламентский диалог как в двустороннем формате, так и на международных площадках», - рассказал Нурлан Нигматулин в ходе совместного заседания палат Парламента.

    По словам спикера Мажилиса, всего за период первой сессии состоялось около 170 международных мероприятий с участием депутатов палат Парламента.

    «Важное значение для международного сотрудничества имели встречи председателей Мажилиса и Сената с представителями других стран. Так, Мажилис Парламента посетили Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Армения Армен Саркисян. По приглашению Сената Парламента с официальным визитом Казахстан посетила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. В июне текущего года состоялся официальный визит председателя Сената РК в Узбекистан», - напомнил он.

    «Использование современных технологий и новых форматов коммуникации позволило нам не снижать темпов развития межпарламентских связей и обеспечить непрерывную работу палат Парламента на международном направлении. Так, в Мажилисе Парламента прошли четыре встречи в формате видеоконференции со спикерами Парламентов КНР, Республики Корея, Бельгии и Японии», - отметил Нурлан Нигматулин.

    Всего в течение сессии депутаты обеих палат активно работали в рамках 12 международных парламентских организаций и планомерно продолжают развивать сотрудничество с парламентами более 80 стран мира.

    Напомним, сегодня завершилась первая сессия Парламента седьмого созыва.


    Теги:
    Сенат Парламент Международная деятельность Мажилис
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