25 Мая 2022 20:36

Депутаты рассказали об изменениях в Конституцию студентам университетов

КОКШЕТАУ-ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов и Нурлан Бекенов встретились со студентами и преподавателями Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенаторы рассказали о предстоящем референдуме, отметив, что он играет важную роль в политической жизни страны. Депутаты подчеркнули, что предстоящее принятие поправок в Конституцию – это важный шаг к улучшению жизни казахстанцев.

« Предстоящий референдум важен для построения Нового Казахстана. Каждый гражданин страны должен принять участие в реализации конституционной реформы и внести свой вклад в будущее страны. Я уверен, что большая часть населения, а особенно молодежь - придут на избирательные участки, чтобы высказать своё мнение по предлагаемым поправкам «, - подчеркнул Бакытжан Жумагулов.

Студенты поддержали призыв сенаторов об активном участии в референдуме и заявили, что со всей ответственностью подойдут к проведению этого важного для всех события.

Сенатор Нурлан Бекназаров посетил Южно-Казахстанский государственный педагогический университет, где встретился с профессорско-преподавательским составом и обсудил актуальные вопросы предстоящего референдума, а также укрепление механизмов защиты прав граждан.

Депутат подробно рассказал об изменених в Конституцию РК и сути республиканского референдума, который состоится 5 июня. Сенатор подчеркнул, что инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева по проведению всенародного голосования позволит казахстанцам самим выбирать своё будущее, тем самым строить Новый Казахстан вместе.

«Внесение изменений в Конституцию по созданию Нового Казахстана, по реализации новых инициатив окажет положительное влияние на динамичное развитие страны. При этом у населения есть прекрасная возможность принять активное участие в этом процессе», - сказал Нурлан Бекназаров.



