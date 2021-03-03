Депутаты просят внести изменения в госпрограмму «Нұрлы жер»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса просят внести изменения в государственную программу жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» в части предоставления арендного жилья работающей молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое предложение озвучила мажилисмен Айгуль Нуркина на пленарном заседании палаты.

«Руководством страны уделяется большое внимание молодежной политике, в частности обеспечению молодежи жильем. С 2019 года по поручению Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, работающей молодежи, по наиболее востребованным специальностям, предоставляется арендное жилье в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. За 2019-2020 годы молодым специалистам и молодым семьям было выдано 4 тысячи квартир. В текущем году в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, будет выдано еще 3 тысячи квартир», - сказала Айгуль Нуркина, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК.

Мажилисмен добавила, что согласно Дорожной карте по исполнению Предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!», Правительством также планируется на ежегодной основе предоставление арендных квартир для работающей молодежи по востребованным специальностям в период с 2021 по 2025 годы.

«Вместе с тем, согласно Государственной программе жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы, с 2022 года ежегодное финансирование на строительство арендных квартир для работающей молодежи не предусмотрено. В этой связи, считаем необходимым внести изменения в Государственную программу в части пролонгации финансирования строительства арендных квартир для работающей молодежи до 2025 года», - подчеркнула депутат.