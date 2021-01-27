Депутаты просят увеличить квоты для кандасов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана просят Правительство предусмотреть меры по увеличению квоты для кандасов, созданию центров адаптации и интеграции репатриантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году, в год 30-летия Независимости, также исполняется 30 лет со дня начала возвращения казахов из ближнего и дальнего зарубежья на Родину. До обретения нашей страной своего суверенитета, 18 ноября 1991 года Кабинет Министров Казахской ССР принял специальное постановление «О порядке и условиях переселения в Казахскую ССР лиц коренной национальности, изъявивших желание работать в сельской местности, из других республик и зарубежных стран». В Концепции миграционной политики на 2017-2021 годы отмечается, что, «начиная с 1991 года, число прибывших этнических репатриантов превысило 1 миллион». Однако с 2012 года наблюдается негативная тенденция оттока населения, которая сохраняется», - отметил мажилисмен Саутбек Абдрахманов, озвучивая запрос от группы депутатов на имя Премьер-Министра РК.

Было отмечено, что в настоящее время в соответствии с постановлением Правительства для расселения соотечественников определены: Акмолинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. Региональная квота на эти 7 областей в 2020 году составила 1 378, в 2021 году – 1 426 человек. Рост незначительный. Даже при значительно сложной экономической ситуации данная квота колебалась от 10 до 20 тысяч семей, благодаря чему с помощью государства от 40 до 80 тысяч человек в год прибывало из-за рубежа.

«Не на должном уровне предпринимаются меры по расселению людей из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы. Недостаточно продуманы вопросы обеспечения жильем, предоставления льготных кредитов, земельных участков под пастбища и посевные, подъемные и другие компенсационные выплаты. Недостаточно, на наш взгляд, проводится работа по разъяснению положительного опыта по переселению в новые регионы. В таком большом деле внимание сфокусировано в основном на недостатках, что приводит к усилению настроений по возвращению переселенцев. Следует больше разъяснять, доносить до сердец людей, что понятия «родная земля» и «родина» неразделимы», - подчеркнул Саутбек Абдрахманов.

В связи с этим в целях стабилизации миграционных и демографических процессов в стране депутаты просят Правительство предусмотреть меры по увеличению квоты для кандасов, созданию центров адаптации и интеграции репатриантов, оказанию государственных услуг репатриантам на казахском языке, по расселению людей из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы.





Напомним, 13 мая 2020 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов».

Законом понятие «оралман» было заменено на слово «кандас». Слово «оралман» означает «вернувшийся на историческую родину», «репатриант». В законе о миграции 1997 года термин «оралманы» определен как иностранцы или лица без гражданства казахской национальности, постоянно проживавшие на момент приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами и прибывшие в Казахстан с целью постоянного проживания. А слово «қандас» с казахского языка переводится как «кровник», «соплеменник».

Законодательно закреплено право этнических репатриантов одновременно подать документы на получение разрешения на постоянное проживание и приобретение казахстанского гражданства. Кроме того, в целях предоставления комплекса социальных услуг по размещению, трудоустройству и адаптации переселенцев будут расширены функции центров по оказанию адаптационных и интеграционных услуг не только оралманам, но и переселенцам.