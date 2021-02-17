Депутаты просят разрешить регистрацию гражданам в ЦОН-ах для начисления АСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Алия Абсеметова просит разрешить временную и постоянную регистрацию гражданам в ЦОН-ах для начисления социальной помощи от государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы знаем, что на сегодняшний день социально уязвимые слои населения получают соответственную социальную помощь от государства. Однако, есть нюансы, которые нельзя оставить без внимания», - сказала Алия Абсеметова, озвучивая свой депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

Депутат отметила, что в соответствии со «Стандартами государственных услуг в социально-трудовой сфере» (утвержденных Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279.) для получения некоторых видов помощи и пособий, граждане обязаны предоставить в соответствующий орган документ, подтверждающую регистрацию по постоянному месту жительства.

«К примеру, для того чтобы получить адресную социальную помощь, нужна регистрация по месту жительства сроком не менее 6 месяцев. Не секрет, что люди, нуждающиеся в АСП, - это люди из социально уязвимых слоев населения. У них нет собственного жилья, соответственно они не имеют возможности прописаться по определенному адресу на долгосрочный период. Очевидно, что в связи с тем, что они не имеют собственного жилья, они вынуждены прописываться у родственников, знакомых или у посторонних лиц с определенной ежемесячной оплатой», - пояснила Алия Абсеметова.

Мажилисмен продолжила, что по данной причине они вынуждены периодически менять свое постоянное место жительство. Ну а если по каким-то причинам они поменяют прописку и перерегистрируются по другому адресу, для того чтобы возобновить АСП, им придётся ждать 6 месяцев.

Данная проблема затрудняет жизнь матерям, которым и без этого нелегко.

А для назначения пособий по инвалидности, гражданам также требуется регистрация по постоянному месту жительства. Временная регистрация не подходит для назначения социального пособия.

«Если у малообеспеченных нет дома, негде жить, то как эти люди будут получают социальную помощь? Поэтому, в целях обеспечения доступности и эффективности социальных пособий и помощи многодетным матерям и гражданам, воспитывающим ребенка-инвалида, и другим нуждающимся по необходимости разрешить временную и постоянную регистрацию в ЦОНах», - резюмировала Алия Абсеметова.