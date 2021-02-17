Депутаты просят разрешить регистрацию гражданам в ЦОН-ах для начисления АСП
«Мы знаем, что на сегодняшний день социально уязвимые слои населения получают соответственную социальную помощь от государства. Однако, есть нюансы, которые нельзя оставить без внимания», - сказала Алия Абсеметова, озвучивая свой депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.
Депутат отметила, что в соответствии со «Стандартами государственных услуг в социально-трудовой сфере» (утвержденных Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279.) для получения некоторых видов помощи и пособий, граждане обязаны предоставить в соответствующий орган документ, подтверждающую регистрацию по постоянному месту жительства.
«К примеру, для того чтобы получить адресную социальную помощь, нужна регистрация по месту жительства сроком не менее 6 месяцев. Не секрет, что люди, нуждающиеся в АСП, - это люди из социально уязвимых слоев населения. У них нет собственного жилья, соответственно они не имеют возможности прописаться по определенному адресу на долгосрочный период. Очевидно, что в связи с тем, что они не имеют собственного жилья, они вынуждены прописываться у родственников, знакомых или у посторонних лиц с определенной ежемесячной оплатой», - пояснила Алия Абсеметова.
Мажилисмен продолжила, что по данной причине они вынуждены периодически менять свое постоянное место жительство. Ну а если по каким-то причинам они поменяют прописку и перерегистрируются по другому адресу, для того чтобы возобновить АСП, им придётся ждать 6 месяцев.
Данная проблема затрудняет жизнь матерям, которым и без этого нелегко.
А для назначения пособий по инвалидности, гражданам также требуется регистрация по постоянному месту жительства. Временная регистрация не подходит для назначения социального пособия.
«Если у малообеспеченных нет дома, негде жить, то как эти люди будут получают социальную помощь? Поэтому, в целях обеспечения доступности и эффективности социальных пособий и помощи многодетным матерям и гражданам, воспитывающим ребенка-инвалида, и другим нуждающимся по необходимости разрешить временную и постоянную регистрацию в ЦОНах», - резюмировала Алия Абсеметова.