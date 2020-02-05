Депутаты просят расширить казахстанско-российский переход «Сагарчин – Жайсан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Куралай Каракен обратилось с запросом к Премьер-Министру РК Аскару Мамину касательно расширения перехода «Сагарчин – Жайсан» на казахстанско-российской границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В частности, по переходу «Сагарчин – Жайсан» с российской стороны была принята отдельная программа, согласно которой в этом году начнутся проектно-изыскательские работы по расширению полос системы, устройству самой инфраструктуры обслуживания и техническому перевооружению», - сказала Куралай Каракен на пленарном заседании Мажилиса.

По оценке соседней страны, как сообщила депутат, на реализацию первого этапа может уйти 3-4 года.

«А само строительство нового комплекса с пропускной способностью в 8 раз превышающей сегодняшнюю, возможно только в 2023-2024 годы. Вместе с тем, обстановка с каждым годом, особенно в летний период, накаляется до предела и не терпит отлагательств», - подчеркнула К. Каракен.

По ее словам, проблема не решается с 2017 года, когда дорога на казахстанском участке была расширена с 3 до 6 полос, а на российской осталась двухрядной. В результате на нейтральной, зауженной российской стороне создаются огромные автомобильные очереди, где легковой автотранспорт простаивает до 12-16 часов в летний, до 2-3 - в зимний период, а крупногабаритные автофургоны – до 3 суток.

«Летом, в нейтральной зоне, где отсутствуют пункты приема пищи, гигиены, медицины, водители и пассажиры с детьми, пожилые и больные люди вынуждены часами простаивать на изнуряющем солнцепёке. Дело доходит до стычек. Череду убытков терпят предприниматели, которые везут скоропортящиеся продукты. В то же время, согласно данным погранслужбы КНБ РК, между Актюбинской и Оренбургской областями с 2016 по 2019 годы отмечено увеличение транспортного потока на 25%, а грузопотока и пассажиров стало больше на 40%», - привела статистику мажилисвумен.

Основой непосредственно самого депутатского запроса стала обращение к Премьеру по поводу ускорения работ на российском участке перехода.

«В целях снятия социального напряжения на российско-казахстанском контрольно-пропускном пункте «Сагарчин – Жайсан», увеличения объема взаимной торговли, использования потенциала коридора «Западная Европа – Западный Китай» просим оказать содействие в ускоренном принятии мер властями Российской Федерации по расширению погранперехода пункта пропуска «Сагарчин» с рассмотрением на первое время установки дополнительных вагончиков для паспортного контроля и расширением дорожных полос движения уже в этом году», - заключила К. Каракен.