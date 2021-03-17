Депутаты просят провести госаудит производственного комплекса АО «АрселорМитталТемиртау»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Альберт Рау просит провести государственный технический аудит производственного комплекса АО «АрселорМитталТемиртау», передает коррепондент МИА «Казинформ».

Мажилисмен отметил, что депутаты фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента неоднократно выражали озабоченность положением дел на системообразующем предприятии АО «АрселорМитталТемиртау». У общественности региона и страны обостряются вопросы, связанные с техническим состоянием металлургического производства, аварийностью во всех подразделениях объединения, травматизмом и смертностью персонала.

«Правительство в ответе на запросы депутатов Парламента сообщило, что: «… вопросы по деятельности АО «АрселорМиттал Темиртау» находятся на постоянном контроле Правительства. Тем не менее, ситуация на АМТ в лучшую сторону не меняется. Более того, сообщения из города металлургов звучат как регулярные сводки МЧС: «13 января 2021 года на шахте имени Ленина произошел выброс метана. Один человек погиб, двое пострадали. 25 февраля 2021 года автобус с шахтерами, следующий на шахту «Казахстанская», съехал с дороги и упал на бок, 9 человек пострадали. 7 марта 2021 года в рудном департаменте под колесами «Белаза» погиб рабочий. 10 марта 2021 года на шахте «Саранская» при производстве работ скончался горнорабочий. 11 марта 2021 года на ТЭЦ-2 при взрыве емкости с краской двое рабочих получили 20% и 95% ожоги. 12 марта 2021 года на шахте «Саранская» произошло возгорание на наклонном конвейере», - сообщил Альберт Рау, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.

Депутат добавил, что несмотря на многочисленные отчеты и заверения о многомиллиардных инвестициях, состояние производственной базы АМТ не улучшается. За последние пять лет на комбинате произошло двадцать пять серьезных аварий.

Комбинат из-за плачевного состояния коксовых батарей вынужден ежемесячно импортировать 20-25 тыс. тонн кокса, тогда как ранее он являлся его экспортером.

17 и 19 февраля текущего года в конвертерном цехе зафиксированы нарушения правил эксплуатации системы улавливания и очистки отходящих газов, что привело к сверхнормативным выбросам вредных веществ. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов согласовало очередной трехлетний план по улучшению экологии АМТ, однако, нет никаких гарантий, что компания будет придерживаться этого плана. Который год не выполняются обязательства АМТ по посадке 500 тыс. деревьев для улучшения экологии города Темиртау.

Особую обеспокоенность горожан вызывает состояние ТЭЦ-2, находящейся в собственности АМТ. В конце февраля в сильные морозы больше тысячи домов в Темиртау остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ, ввиду выхода из строя сразу трех котлов.

Беспокоит также наших сограждан информация о том, что в ряде стран транснациональная компания АрселорМиттал, выжав из металлургических комбинатов все ресурсы, попросту отказывалась от них. Так произошло в Алжире, Тринидаде, Польше и ряде других стран.

«В связи с вышеизложенным, прошу Правительство Республики Казахстан провести государственный технический аудит производственного комплекса АО «АрселорМитталТемиртау» в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение» и на основании проведенного аудита определить необходимый объем инвестиций для обеспечения устойчивой работы комбината. А также принять действенные меры к руководству предприятия по обеспечению безопасных условий труда для сотрудников АМТ», - подчеркнул Альберт Рау.