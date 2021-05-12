Депутаты просят принять срочные меры по контролю технического состояния аттракционов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты просят принять срочные и системные меры по вопросам контроля деятельности парков отдыха, развлечений, технического состояния аттракционов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С ослаблением режима карантина, не успели начать свою деятельность парки аттракционов, как в майские праздничные дни, в Уральске из-за аварии на аттракционе, пострадали 8 человек. Дети были немедленно госпитализированы с подозрениями на множественные переломы и сотрясение мозга», – отметил мажилисмен Артур Платонов, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.

Депутат привел еще ряд фактов, из которых не были сделаны надлежащие выводы.

В январе прошлого года в Алматы, при прыжке на аттракционе «Катапульта» в парке «Кок-Тобе» подросток упал с высоты пяти метров, получив переломы рук и ног.

В Караганде надувной аттракцион перевернулся от сильного ветра, 12-летнего мальчика спасти не смогли, еще несколько детей получили серьезные травмы. В столице от порыва ветра также перевернулся батут, пострадали 5 детей от трех до семи лет.

«Трагедии и происшествия происходят в местах отдыха по всей стране. В Алматы трехлетний малыш гибнет под колесами погрузчика в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Депутаты фракции Nur Otan обращаются к Правительству для принятия срочных системных мер по вопросам контроля деятельности парков отдыха, развлечений, технического состояния аттракционов, где пока не гарантирована безопасность взрослых и детей», — подчеркнул Артур Платонов.



