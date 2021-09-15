Депутаты просят отменить дублирующую отчетность для бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты фракции «Ак жол» в Мажилисе предлагают Комитету госдоходов рассмотреть вопрос о синхронной отмене отчетности, дублирующей параметры сопроводительных накладных на товар, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«В демократическую партию «Ак жол» поступают множество обращений субъектов предпринимательства касательно проблем по оформлению сопроводительной накладной на товар (далее - СНТ). СНТ, несмотря на свою исключительно электронную форму, признается полноценным первичным бухгалтерским документом и входит в состав пакета товаросопроводительных документов. Это значит, что продавец (импортер) может применять СНТ при ввозе или отгрузке товаров, при этом не предоставляя в налоговые и таможенные органы бумажные накладные», - отметил мажилисмен Ерлик Омиргали, озвучивая депутатский запрос в адрес министра финансов РК на пленарном заседании палаты.

Мажилсмен добавил, что СНТ оформляется казахстанскими предпринимателями и организациями при продаже, отгрузке, перемещении товаров внутри страны; при импорте товаров в Казахстан; при экспорте товаров за границу.

«Однако на сегодняшний день наши казахстанские предприятия вынуждены выписывать СНТ на импортируемую продукцию, предварительно получая по электронной почте документы отгрузки от поставщиков-импортеров. Большинство из них представляют данные документы отгрузки, но есть и те, кто отказывается это делать. В связи с чем у казахстанских предприятий, наших налогоплательщиков возникает риск получения штрафа за невыписку СНТ», - подчеркнул Ерлик Омиргали.

Отечественные производители сообщают, что внедрение СНТ сильно усложнило работу бухгалтеров, программа по ряду параметров дублирует электронный счет-фактуру, а также имеет кучу нестыковок, которые тормозят рабочий процесс. Вместе с тем, это увеличивает расходы предпринимателей на дополнительный штат бухгалтеров, ведение и доработку учетных программ.

При этом и сама система бухучета еще не адаптирована под новые требования, хотя введение нового инструмента должно сопровождаться сокращением прежней отчетности. Но этого не происходит.

«При введении этого новшества в качестве «пилотного проекта» Комитет государственных доходов Министерства финансов заверял, что использование СНТ позволит снизить затраты налогоплательщиков на документооборот и облегчит работу предпринимателей. Наряду с этим предполагалось, что СНТ заменят накладные на отпуск запасов на сторону предусмотренные Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Накладная на отпуск запасов на сторону является формой первичного учетного документа, на основании которого производится списание складских запасов. Однако и прежнюю форму никто не отменял, без нее списание товаров не происходит. Более того, несмотря на то, что СНТ второй год применяется в пилотном режиме, то есть в качестве эксперимента, в статье 176 Налогового кодекса еще с 2019 года ведена обязанность налогоплательщиков оформлять СНТ, а в КоАП уже внесены штрафы за нарушения выписки СНТ от 100 до 600 тыс. тенге за каждую запятую», - резюмировал Ерлик Омиргали.