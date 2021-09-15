Депутаты просят отменить дублирующую отчетность для бизнеса
«В демократическую партию «Ак жол» поступают множество обращений субъектов предпринимательства касательно проблем по оформлению сопроводительной накладной на товар (далее - СНТ). СНТ, несмотря на свою исключительно электронную форму, признается полноценным первичным бухгалтерским документом и входит в состав пакета товаросопроводительных документов. Это значит, что продавец (импортер) может применять СНТ при ввозе или отгрузке товаров, при этом не предоставляя в налоговые и таможенные органы бумажные накладные», - отметил мажилисмен Ерлик Омиргали, озвучивая депутатский запрос в адрес министра финансов РК на пленарном заседании палаты.
Мажилсмен добавил, что СНТ оформляется казахстанскими предпринимателями и организациями при продаже, отгрузке, перемещении товаров внутри страны; при импорте товаров в Казахстан; при экспорте товаров за границу.
«Однако на сегодняшний день наши казахстанские предприятия вынуждены выписывать СНТ на импортируемую продукцию, предварительно получая по электронной почте документы отгрузки от поставщиков-импортеров. Большинство из них представляют данные документы отгрузки, но есть и те, кто отказывается это делать. В связи с чем у казахстанских предприятий, наших налогоплательщиков возникает риск получения штрафа за невыписку СНТ», - подчеркнул Ерлик Омиргали.
Отечественные производители сообщают, что внедрение СНТ сильно усложнило работу бухгалтеров, программа по ряду параметров дублирует электронный счет-фактуру, а также имеет кучу нестыковок, которые тормозят рабочий процесс. Вместе с тем, это увеличивает расходы предпринимателей на дополнительный штат бухгалтеров, ведение и доработку учетных программ.
При этом и сама система бухучета еще не адаптирована под новые требования, хотя введение нового инструмента должно сопровождаться сокращением прежней отчетности. Но этого не происходит.
«При введении этого новшества в качестве «пилотного проекта» Комитет государственных доходов Министерства финансов заверял, что использование СНТ позволит снизить затраты налогоплательщиков на документооборот и облегчит работу предпринимателей. Наряду с этим предполагалось, что СНТ заменят накладные на отпуск запасов на сторону предусмотренные Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Накладная на отпуск запасов на сторону является формой первичного учетного документа, на основании которого производится списание складских запасов. Однако и прежнюю форму никто не отменял, без нее списание товаров не происходит. Более того, несмотря на то, что СНТ второй год применяется в пилотном режиме, то есть в качестве эксперимента, в статье 176 Налогового кодекса еще с 2019 года ведена обязанность налогоплательщиков оформлять СНТ, а в КоАП уже внесены штрафы за нарушения выписки СНТ от 100 до 600 тыс. тенге за каждую запятую», - резюмировал Ерлик Омиргали.