Депутаты призывают ужесточить законодательство о вырубке лесов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пробелами в законодательном регулировании вырубки зеленых насаждений возмущён сенатор Андрей Лукин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своём депутатском запросе на имя вице-премьера Романа Скляра сенатор поднял вопросы о необходимости улучшения законодательства в этой сфере.

В частности, Андрей Лукин отметил, что за последние несколько лет в СМИ всё чаще стали появляться сведения о массовых незаконных вырубках деревьев. В 2020 году широкий общественный резонанс был вызван вырубкой краснокнижных дубов в городе Алматы, в г. Шымкент при строительстве автодорог без разрешения и компенсации были вырублены более 2 тысяч деревьев и кустарников. И из-за несовершенства Лесного Кодекса существующие нормы недостаточно защищают деревья и кустарники от вырубки.

«За нарушение правил либо незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников предусмотрена административная ответственность. Для привлечения лиц к административной ответственности необходимо установить ущерб. При этом, для подсчета ущерба не определён уполномоченный орган и не разработана методика определения ущерба, соответственно, виновные лица останутся безнаказанными», - сказал Андрей Лукин на пленарном заседании Сената.

В связи с этим, сенатор попросил обратить внимание членов Кабмина на вопрос совершенствования законодательства и исключить из Правил разрешение на вырубку краснокнижных деревьев.