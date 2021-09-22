Депутаты призывают создать действенный механизм индексации минимальной зарплаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Борьба с инфляцией в Казахстане принимает характер войны с ветряными мельницами. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Айкын Конуров, озвучивая депутатский запрос в адрес первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Борьба с инфляцией в Казахстане принимает характер войны с ветряными мельницами. И потери в ней несет только простое население. Национальный банк и Правительство ежегодно делают совместные заявления, в которых говорится о необходимости снижения инфляции и приближении к целевому коридору, который когда-то прогнозировался в 2021 году 3-4%.Проводится так называемая политика инфляционного таргетирования», - сказал Айкын Конуров на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что в этом году было принято соглашение уже между тремя сторонами - Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка о координации мер макроэкономической политики на 2021-23 годы. В нем вновь говорится о снижении инфляции.

В марте Национальный банк принял Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года. Она также нацелена на стабильность потребительских цен и снижение инфляции с целевым значением на 2021-22 годы 4-6%.

«Реальные же результаты мы видим. Наши избиратели постоянно задают вопрос об отрыве цен от доходов и официальной статистики от реального положения дел. Официальный показатель подорожания продовольствия на 11,4% - это, итак, очень много. Но даже эта цифра маскирует действительность. На некоторые важные группы товаров цены поднялась выше 50%. Поэтому возникает логичный вопрос – зачем нужны все эти декларативные документы, если они не исполняются? Почему никто не отвечает за провальные инфляционные прогнозы?», - подчеркнул Айкын Конуров.

Мажилисмен добавил, что сейчас принято оправдывать все общемировым ростом цен на продовольствие. Но это инфляция спроса, вызванная снятием экономических ограничений и оживлением глобальных рынков в связи с ослаблением пандемии.

«В Казахстане же совсем другая ситуация. Нет никакого бурного роста спроса, потому что не растут реальные доходы наших граждан. Не произошло всплеска спроса на крупы, картофель, подсолнечное масло и яйца. По многим позициям нет зависимости от мирового рынка. Так, по крупам обеспеченность отечественным производством составляет 96,4%, но при этом они подорожали на 22%, по растительному маслу обеспечиваем себя на 80,5%, цена выросла на 52%. Происходящее никак не связано и с инфляцией предложения. У нас складывается особый характер инфляции, связанный с провалами рынками. Бизнес компенсирует свои затраты в обязательном порядке, повышая цены на конечную продукцию. Повышаются и налоговые отчисления, то есть индексируются и доходы государственного бюджета», - считает Айкын Конуров.

По его словам, единственной проигравшей стороной выступают наши граждане, которые вынуждены платить необъявленный, скрытый инфляционный налог. При этом данный налог является регрессивным. Ведь чем меньше доход семьи, тем большую долю своего бюджета она расходует на продукты в то время, когда именно продукты питания являются наиболее быстро дорожающим товаром.

За период с января по июль 2021 года объем розничных продаж продовольствия составил 2 триллиона 314 миллиардов тенге, рост цен составил 10,6%, то есть инфляционная надбавка только на продовольствие 245 миллиардов тенге.

В связи с этим, фракция «Народная партия Казахстана» считает принципиально важным решение стратегического вопроса о создании действенного механизма системной индексации минимальной заработной платы, заработных плат наемных работников, как в государственном, так и в частном секторе.