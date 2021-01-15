Депутаты предложили кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост председателя Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты предложили кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост председателя Мажилиса Парламента седьмого созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера на заседании нашей фракции «Nur Otan» председатель АНК Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина. Все поручения и возложенные задачи были им выполнены. Он способствовал развитию парламентаризма и повышению качества работы. Традиционно все заседания палат, презентации, правчасы, заседания профильных комитетов проводились в онлайн-формате, с членами Правительства, все казахстанцы знают, как он может требовать работу с членов Правительства. Прошу поддержать его кандидатуру», - сказал мажилисмен Дархан Мынбай.

Депутат Мажилиса Сауытбек Абдрахманов также призвал поддержать кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост спикера Мажилиса седьмого созыва.

«Выдвижение кандидатуры Нурлана Зайруллаевича Нигматулина на пост председателя Мажилиса - справедливо и разумно. Я призываю всех коллег, избранных в Парламент, членов фракций политических партий, депутатов от Ассамблеи народа Казахстана поддержать его кандидатуру», - обратился к депутатам Сауытбек Абдрахманов.

«Принимая сегодня решение, учесть то, что Нурлан Нигматулин не только опытный и хорошо известный политик, но еще и один из самых влиятельных государственных деятелей в стране. От его позиции будет зависеть очень многое. Нам нужен сильный и влиятельный Парламент, а для сильного и влиятельного Парламента нужен такой же сильный и влиятельный руководитель. Сейчас нам предстоит принять решение. Я прошу поддержать кандидатуру умелого, опытного политика, сильного государственного деятеля Нурлана Нигматулина», - сказала в свою очередь депутат Снежанна Имашева.

Отметим, фракция «Ак жол» также решила поддержать кандидатуру Нурлана Нигматулина.

«Мы несколько лет проработали вместе, знаем его организаторские и личные качества (…). С приходом Нурлана Нигматулина мы получили возможность открыто высказывать свое мнение», - отметил Азат Перуашев.

Напомним, ранее в ходе заседания фракции председатель партии «Nur Otan», Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии в Мажилисе.

Поддержать кандидатуру Нурлана Нигматулина призвала и фракция «Народной партии Казахстана».

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане состоялась первая сессия Парламента Казахстана VII созыва.