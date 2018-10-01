Депутаты предлагают взносы собственников на ремонт жилья хранить в Жилстройсбербанке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты предлагают взносы собственников на ремонт жилья хранить в Жилстройсбербанке. Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев, презентуя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В действующем законодательстве предусмотрена норма о накоплении средств на капитальный ремонт. По законодательству жильцы направляют средства на текущий счет и 0,02% расчетного показателя в расчете на 1 кв.м. полезной площади на сберегательный счет. То есть подразумевалось, что текущий счет идет на текущие расходы, а 0,02% должно храниться на сберегательном счете собственников и направляться по решению собрания жильцов только на капитальный ремонт домов», - сказал Каирбек Ускенбаев.

По словам вице-министра, сейчас в этом вопросе возникает путаница.

«К сожалению, сейчас, так как КСК аккумулирует эти средства на одних счетах, не возможно определить - где текущие, где сберегательные счета. Теперь мы наводим четкий порядок и электронная система уже не позволит управляющим лицам без решения собрания жильцов направлять средства на другие цели», - пояснил Каирбек Ускенбаев.

Он также остановился на вопросе хранения этих средств.

«В законопроекте было отмечено, что объединение собственников имущества может хранить данные средства в любом банке второго уровня. Однако в ходе обсуждений от многих депутатов поступило предложение, что данные средства должны храниться в банке, который имеет возможность накапливать жилищные сбережения. На сегодня это только Жилстройсбербанк», - резюмировал Каирбек Ускенбаев.