Депутаты предлагают создать институт уполномоченного по трудовым правам в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты фракции народной партии Казахстана предлагают создать новый политический институт – уполномоченного по трудовым правам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наемные работники, люди труда, являются самой многочисленной и при этом самой уязвимой группой населения. Центральные и местные органы власти активно занимаются вопросами защиты трудовых прав. Но их усилия сосредоточены на том, чтобы повысить статистику охвата программами занятости, снизить статистику трудовых конфликтов и не допустить повышения градуса социальной напряженности. Политика выстроена в сугубо ситуативном режиме антикризисного реагирования», – отметил мажилисмен Ерлан Смайлов, оглашая депутатский запрос в адрес заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова.

Депутат добавил, что между тем, не ведется системная работа по решению фундаментальных проблем трудовой сферы. Нет четких целей и подходов по повышению средней и медианной заработной платы, по повышению доли оплаты труда в ВВП, по увеличению доли качественных, высокопроизводительных рабочих мест, улучшению структуры рынка труда.

Трудовые конфликты рассматриваются, в первую очередь, как риски для социальной и экономической стабильности.

«Это, безусловно, правильно. Но необходимо смотреть и с точки зрения работников. А для них риск – не суметь даже при наличии работы достойно содержать свою семью, откладывать деньги на обучение своих детей, не найти адекватного предложения по своей квалификации. И задача государства в том, чтобы бороться с этими рисками», - подчеркнул Ерлан Смайлов.

Было отмечено, что Народная партия Казахстана уже неоднократно ставила вопрос о так называемом заемном труде – аутстаффинге, аутсорсинге и прочих схемах вывода людей из прямых трудовых отношений с работодателем, чтобы снизить издержки на оплату труда и социальные гарантии.

«При этом, как правило, реальной экономии нет, а идет перераспределение средств в пользу владельцев компаний, предоставляющих заемные трудовые ресурсы. Фактически, вырос новый слой искусственных посредников между работником и работодателем. Их бизнес прямо заинтересован в снижении трудовых доходов казахстанцев. Никаких принципиальных мер по ограничению этого явления предпринято не было, а теперь мы наблюдаем, как множатся трудовые конфликты. Когда любыми путями снижаются трудовые издержки, в пределах каждого отдельного предприятия, возможно, достигается определенный эффект. Но в масштабах экономики в целом мы наблюдаем такое разрушительное явление, как обесценивание труда – самого важного во всем мире ресурса. Этот тупиковый путь, ведущий к деградации экономики», – добавил Ерлан Смайлов.

По его словам, доля оплаты труда в ВВП Казахстана, по данным за 3 квартала прошлого года, составляет лишь 30%, что в 2 раза ниже, чем в развитых странах. При этом в промышленности доля оплаты труда в валовой добавленной стоимости лишь 17%, в сельском хозяйстве – 23%.

Так называемые гибкие формы занятости в теории предназначены для того, чтобы расширить возможности бизнеса, но на деле просто развязывают руки для сведения социальных гарантий к минимуму.

Одной правовой защиты наемных работников уже недостаточно, поскольку работодатели научились находить правовые основания для ухудшения условий труда.

«Нужна политика справедливых условий труда. Например, в Австралии, которая является страной с либеральной идеологией и свободной рыночной экономикой, функционирует омбудсмен по вопросам справедливого труда», – пояснил Ерлан Смайлов.

Народная партия Казахстана считает, что во главе угла социально-экономической политики должен быть человек труда, поскольку именно он создает добавленную стоимость.

В этой связи депутаты предлагают следующее. Во-первых, ограничить применение форм заемного труда в квазигосударственном секторе. Проверить экономическую целесообразность обращения за услугами всевозможных трудовых посредников.

Во-вторых, от политики стимулирования снижения стоимости труда и перехода на внештатные формы занятости перейти к политике поощрения полноценных трудовых отношений с предоставлением социальных гарантий работникам.

В-третьих, учитывая растущую актуальность трудовых вопросов, создать новый политический институт – уполномоченного по трудовым правам, который должен сосредоточиться на защите нарушенных трудовых прав казахстанцев и трудовой справедливости, решая эти вопросы не технически, а принципиально.



