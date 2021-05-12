Депутаты предлагают разработать концепцию внедрения казахстанской цифровой валюты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты предлагают разработать концепцию внедрения национальной казахстанской цифровой валюты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральные банки множества стран среди перспективных направлений финансовых технологий все более активно решают вопрос выпуска в обращение и администрирования национальной цифровой валюты центрального банка (Central bank digital currency – CBDC)», - отметил мажилисмен Тилектес Адамбеков, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что, например, Канада, Великобритания, Швеция, Китай, Израиль уже приступили к исследованиям возможности создания цифровых валют Центральных банков.

Китай уже в прошлом 2020-м году начал эксперименты с цифровым юанем. В апреле этого года цифровой юань был впервые использован для покупки билета на самолет, в 2022 году валюта должна выйти в общественный оборот.

Банк Японии также экспериментально исследует возможности внедрения собственной цифровой валюты. В созданной система с тестовой средой уже испытываются основные функции цифровой валюты.

Банк России планирует провести тестирование цифрового рубля в течение следующего 2022 года.

Европейский центральный банк ближайшие несколько лет также намерен запустить цифровой евро.

«Главным стимулом внедрения национальных цифровых валют является – создание альтернативного быстрого, универсального и прозрачного законного средства платежа, которое обеспечит широкой общественности технологически более доступные внутренние взаиморасчеты, а также трансграничные платежи. Вместе с тем, в отличие от криптовалюты, цифровая валюта центрального банка должна стать обеспеченным цифровым активом, эмиссия, контроль и администрирование которого должны осуществляться централизованно со стороны центрального банка страны. Осознавая необходимость учета общемировых тенденций, считаю, что нашему правительству также необходимо предпринять активные шаги в исследовании и реализации нового финансового инструмента – цифровой валюте Национального Банка Республики Казахстан со всеми перечисленными преимуществами цифровых денег», - пояснил Тилектес Адамбеков.

Успешное внедрение цифровой валюты Национального Банка Республики Казахстан, по его словам, должно дать следующие преимущества для экономики Казахстана:

1. Более прозрачный и эффективный контроль над денежно-кредитной политикой со стороны Нацбанка и оптимизацию доли наличных денег в обращении.

2. Внедрение смарт-контрактов, прозрачность платежных операций и финансовых потоков как для участников сделок и торговых операций, так и для фискальных органов, пенсионных фондов, органов социальной защиты и т.д. Это обеспечит возможность контроля целевого использования бюджетных средств, выделяемых в рамках государственных закупок, социальных выплат, субсидий. Граждане и субъекты бизнеса получат возможность контроля исполнение оплат за товары и услуги, переводов средств, поступления в бюджет, роста пенсионных накоплений и т.д.

3. Ввиду прозрачности потоков, а также возможности достоверно определять принадлежность цифровых активов, бенефициаров и назначение осуществляемых платежей, внедрение цифровой валюты будет способствовать значительному снижению теневой экономики.

4. Благодаря неизменности и достоверности факта владения цифровыми активами, клиенты банков второго уровня не только получат возможность переводить цифровую валюту в обычные тенге, и обратно, но также будут защищены от возможного дефолта частного банка.

5. Для представителей бизнеса возрастет стимул для создания на базе технологии блокчейн новых цифровых продуктов, финансовых инструментов в инфраструктуре рынка товаров и услуг, МСБ, конкурентоспособных маркетплейсов, инвестиционных площадок, форм секьюритизации и коммерциализации деятельности.

«Министерству финансов и Национальному Банку Республики Казахстан считаем необходимым, на основе учета современного мирового опыта и углубленных исследований, разработать концепцию внедрения национальной казахстанской цифровой валюты Нацбанка», - заключил Тилектес Адамбеков.



