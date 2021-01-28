Депутаты подвергли критике деятельность «Қазақстан темір жолы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Сагындык Лукпанов и Сергей Ершов обратились с депутатским запросом к Премьер-Министру страны Аскару Мамину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день Казахстан является одной из движущих сил торгово-экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, наша страна – неотъемлемая и важная часть трансевразийских экономических коридоров в рамках инициированного Китаем проекта «Один пояс - один путь». В данном контексте особого внимания требует развитие железнодорожной отрасли, так как железнодорожные перевозки являются наиболее емким и безопасным способом транспортировки товаров на дальние расстояния. Анализ ситуации в данной сфере свидетельствует о наличии определенных проблем. В настоящее время значительная часть вагонов казахстанского железнодорожного парка находится в изношенном состоянии. В этой связи обращает на себя внимание пополнение с недавнего времени данного парка российскими вагонами с конструкционной скоростью 160 км/ч», - сказал на пленарном заседании Сената Сагындык Лукпанов.

В качестве примера он привел соседний Узбекистан, где с 2011 года по настоящее время эксплуатируются электропоезда Afrosiyob (модификация Talgo 250), скорость которых составляет 250 км/ч.

«В сфере грузовых железнодорожных перевозок сохраняются проблемы, связанные с перекрестным субсидированием социально значимых грузов за счет высокодоходных грузов, а также пассажирских перевозок за счет грузовых. По имеющимся данным, в 2019 году 78% грузооборота перевезено по тарифам ниже себестоимости, а также более 70% (46 млрд тенге) затрат на пассажирскую локомотивную тягу были покрыты за счет грузовых перевозок. Казахстан значительно отстаёт от других стран в развитии сети железных дорог. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования в Казахстане составляет 16 634,8 км. Из них только 4,2 тысячи км приходится на электрифицированные линии. Например, протяженность железнодорожной сети России составляет 85,5 тысячи км при протяженности электрифицированных линий 43,7 тысячи км. Во Франции, территория которой в 5 раз меньше Казахстана, протяженность железных дорог составляет 29 тысяч км, из которых 15 тысяч км составляют электрифицированные линии», - отметил сенатор.

Серьезную обеспокоенность, по его словам, вызывает внешний долг главного оператора железнодорожной отрасли равный 1,9 трлн тенге. При этом государственные субсидии за последние 5 лет составили 171 млрд тенге.

«Как известно, с 2011 года «Қазақстан темір жолы» в качестве национального транспортно-логистического холдинга обеспечивает сервисы и инфраструктуру не только железнодорожного, но и автомобильного, авиационного и морского транспорта. До недавнего времени в его управлении находились аэропорты, автодорожный сектор, Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос». Известно, что только в 2017 году была предоставлена финансовая помощь международному аэропорту в столице в размере 27,5 млрд тенге. На сегодня компания продолжает управлять морским портом в городе Актау», - констатировал депутат.

«Несмотря на прогрессивность целей и задач, определенных в программных документах по развитию железнодорожной отрасли, их реализация ведется недостаточными темпами, а порой и в противоположном направлении. На протяжении длительного времени, несмотря на постоянную потребность в государственном субсидировании, затрачиваются значительные средства на развитие сторонних проектов в ущерб основному направлению деятельности. В результате, на наш взгляд, не удается в полной мере сфокусироваться и обеспечить поступательное развитие железнодорожной отрасли», - заключил С. Лукпанов.

В своем запросе сенаторы попросили Премьера ответить на следующие вопросы:

1. Какие меры предпринимаются в сферах модернизации подвижных составов, увеличения скоростных возможностей железнодорожных перевозок, электрификации путей в контексте форсированного развития транзитного потенциала страны?

2. Чем объясняются значительные затраты на непрофильные проекты при постоянной потребности в государственном субсидировании?

3. Планируется ли отход от практики перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых перевозок?

4. Какие меры принимаются по повышению конкурентоспособности национального железнодорожного грузоперевозчика?