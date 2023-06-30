Депутаты Парламента РК ушли на каникулы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Соответствующее постановление было принято 30 июня на совместном заседании палат Парламента, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня мы завершаем и подводим итоги работы первой сессии Парламента РК восьмого созыва», - сказал спикер палаты Ерлан Кошанов.

Депутаты приняли специальное постановление о том, что парламентские каникулы будут объявлены до 1 сентября текущего года. Председатель Мажилиса сообщил, что в ходе этой сессии было проведено 3 совместных заседания палат Парламента. Проведено 12 пленарных заседаний Сената и 15 заседаний Мажилиса. В них было рассмотрено более 120 вопросов. На расмотрении Парламента было 82 законопроекта, из которых 25 были приняты и 13 были подписаны Президентом.

В совместном заседании приняли участие Премьер-Министр, Государственный советник, руководитель Администрации Президента, Конституционного суда, Верховного суда, Высшего судебного совета, ЦИК, члены Правительства, руководители госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК и ответственные работники Администрации Президента, аппаратов Правительства и палат Парламента.