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Депутаты Парламента РК приняли участие в Азиатской Парламентской Ассамблее

16 Декабря 2019 20:42
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Депутаты Парламента РК приняли участие в Азиатской Парламентской Ассамблее

АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Алимжан Куртаев и депутат Мажилиса Сакен Каныбеков приняли участие в работе 2-й встречи Исполнительного совета и 12-го Пленарного заседания Азиатской Парламентской Ассамблеи в Анталье (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

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Темой пленарного заседания была «Роль многостороннего сотрудничества между азиатскими парламентами».

В ходе мероприятия также состоялись выборы президента и вице-президента АПА, заседания постоянных комитетов, заслушаны доклады Генерального секретаря ассамблеи и председателей постоянных комитетов.

По итогам мероприятия будет принята Антальская декларация. В пленарном заседании приняли участие члены парламентов из 22 стран Азиатского региона, председатель Межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон и руководство ПС ОИС.

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Ключевые слова: Сенат,
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