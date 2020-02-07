Депутаты Парламента разработали законопроект против дискриминации детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Парламента РК разработали законопроект против дискриминации детей. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Снежана Имашева, представляя разработанный парламентариями проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка» на заседании междведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроектом предлагается внести поправки: первое – Уголовный кодекс РК в части определения профилактического учета и контроля за несовершеннолетними, в отношении которых применяются принудительные меры воспитательного воздействия. Второе – в Кодекс РК об административных правонарушениях в части введения административной ответственности за причинение легкого вреда здоровью и нанесение побоев несовершеннолетнему, а также наделения судов компетенцией по рассмотрению административных дел за причинение легкого вреда здоровью и нанесение побоев несовершеннолетнему, а также нахождения несовершеннолетних в состоянии опьянения, распития ими алкогольных напитков. Третье – в Трудовой кодекс РК в части заключения договора с лицами, не достигшими 14-летнего возраста, спортсменами высокого класса. Четвертое – в Закон РК «О правах ребенка» в части запрещения дискриминации детей, конкретизации получения права ребенка на жилище, расширения обязанностей родителей по воспитанию детей, ухода за ними и содержания. Пятое – в Закон РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждения детской безнадзорности и беспризорности» в части условий помещения в Центр адаптации несовершеннолетних и нахождения в организациях образования с особым режимом содержания, определения перечня оснований для установления особых требований к поведению несовершеннолетних, совершивших правонарушения. Шестое – в Закон РК «О специальных социальных услугах» по дополнению принципов государственной политики в сфере предоставления специальных социальных услуг», – сказала С.Имашева.

По ее словам, законопроект, в целом, направлен на улучшение благополучия детей в обществе, их надлежащую защиту, создание наилучших условий для их жизнедеятельности, обучения, воспитания и развития.