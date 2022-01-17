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Депутаты Парламента перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»

17 Января 2022 09:42
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Депутаты Парламента перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената и Мажилиса, поддерживая инициативу Президента страны Касым-Жомарта Токаева о создании общественного социального фонда «Қазақстан халқына», перечислили в этот фонд свою однодневную заработную плату, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы Сената и Мажилиса Парламента РК.

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Общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» поручил создать Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса 11 января.

Фонд будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.

Как подчеркнул Президент страны, аккумулированные в фонде средства будут направляться на оказание помощи детям с редкими заболеваниями, на строительство спортивных объектов для детей в городах, районах, поселках, селах, оказание поддержки способным детям и на другие социальные цели.




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#Мажилис   #Сенат   #Фонд «Қазақстан халқына»  
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